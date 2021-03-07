Milli tenisçi Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti
07.03.2021 14:00
Milli tenisçi Tuna Altuna, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çiftlerde şampiyon oldu.
Milli tenisçi Tuna Altuna, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çiftlerde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk erkek tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Tuna Altuna, 24. çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.
32 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, Portekizli partneri Goncalo Falcao ile Fransız Dan Added- Hugo Voljacques çiftini "30º Faro WTT Portugal 2" finalinde 6-3, 4-6, 10-6 yenerek şampiyonluğa uzandı.
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