"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" ekibi Ankara'dan uğurlandı - Son Dakika

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği tarafından organize edilen "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" ekibi Ankara'dan uğurlandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu sene "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" hedefiyle yola çıkan rallicileri Dışişleri Bakanlığından uğurlamadan önce yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 15 yıldır sürdürülen Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ni desteklediklerini ve önemli bir proje olarak gördüklerini dile getirdi.

Kültürel diplomasiyi önemseyen bir bakanlık olduklarına vurgu yapan Kıran, kültürel ve sportif manada diplomasinin her noktasından faydalanmayı önemsediklerinin altını çizdi.

Kıran, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin bu sene kapsamının daha da genişlemesinin ve "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne dönüştürülmesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu projenin aynı zamanda hem bakanlığımızın hem de Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği ve TÜRKSOY'un desteğiyle sahiplenilmesi çok önemliydi. Bu projeye bu sene başlayacaktık ama Kovid-19 sebebiyle önümüzdeki sene gerçekleştireceğiz. Şimdiden bunun hazırlıklarına başladık. Bugün bakanlığımızdan da bu hazırlıklar ve keşif turu kapsamında Almanya'dan yola çıkan rallicilerimizi Ankara'da bakanlığımızdan Malazgirt'e uğurluyoruz."

Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünün kutlanacağını aktaran Kıran, bu tarihi günün miladında zaferin coşkusunu yeniden yaşayacaklarını ve bu coşkuya "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"nin de ortak olmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Kıran, birçok ülkeden gelen talep ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birçok büyükelçi ve diplomatik temsilcileri de Malazgirt'te ağırlayacaklarını vurguladı.

İpek Yolu'nun dünya ticaretindeki merkezi rolü düşünüldüğünde, yolun öneminin ortaya çıkması bakımından bu rallinin katkı sağlayacağının altını çizen Kıran, "Güzergahın bu kadar çeşitli olması ve bizim tarihi ve kültürel kodlarımızın nişanelerinin her bir durak noktasında canlandırması çok daha önemli. Yerelden bu ralliye gösterilen ilgi bizi heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek Başkanı Nadir Serin de 3 gün önce Almanya'dan yola çıktıklarını, Tuna Vadisi üzerinden Avusturya, Macaristan ve Sırbistan'ı geçip 2 bin 600 kilometre yol geldiklerini belirterek, kendilerini ağırlayan Kıran'a teşekkür etti.

Ankara'dan hareket ettikten sonra yarın Malazgirt'te olacaklarını ifade eden Serin, " Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan'a gitmeye çalışacağız." diye konuştu.