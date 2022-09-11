"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin son durağı Kırgızistan oldu

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği organizatörlüğünde, yaklaşık 10 bin kilometrelik parkurda "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" düzenlendi.

Uluslararası organizasyona, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Belediyesi iş birliğinde sivil toplum kuruluşları ve firmalar da destek verdi.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" projesi, Türk dili konuşan cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında düzenleniyor.

Almanya'dan yola çıkarak Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan'ı geçen ekiplerin turu, Kırgızistan etabıyla sona erdi.

Ralliye katılan ekipler, Bişkek'teki Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde karşılandı.

Karşılama etkinliğine, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özgür Erkan, KTMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Oktay Özgül ve Kırgızistan Turizm Departmanı Müdürü Samat Şatmanov katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ralli ekibi, Atilla'nın yurdundan Manas'ın yurduna geldiler." ifadesini kullandı.

Rayev, Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Türk dünyasının birliği ve beraberliği için önemli faaliyetlerinden birini teşkil ettiğinin altını çizdi.

Maslahatgüzar Erkan ise projenin kültürel açısından önemine vurgu yaparak, ralli ekibinin sınırdaki sorunsuz geçişi için Kırgız makamlarına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Üniversite Genel Sekreteri Özgül de ralliye katılan ekibi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje bizim için çok önemli ve destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ralli, Türk dili konuşan cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılına atfedildi

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Serin de Kırgızistan sınır kapısında çok güzel karşılandıkları için teşekkür ederken, söz konusu projeyi, Türk dili konuşan cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinliklerine atfetmek için yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptıklarını ifade eden Serin, projenin, iki üstün medeniyet Avrupa ile Orta Asya medeniyetlerinin buluşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Serin, kullandıkları araçların, rallilerin geleneğine göre bu turun son durağı olan Kırgızistan'da bırakılacağını kaydetti.

Serin, bundan sonraki projelerde, otomobillerin geçecekleri ülkelerin sürücülerini de görmek istediklerini söyledi.

Ralli ekibi Ala-Too Meydanı'nı ziyaret etti

Ralli ekibi, Manas Üniversitesinin ardından başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nı geldi.

Ekibi burada Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov karşıladı.

Camankulov, burada yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'a hoş geldiniz. Biz kardeşiz. Siz kendi evinize geldiniz. Sizi burada görmekten dolayı çok seviniyoruz. Geçtiğiniz ülkeleri birleştirdiniz, size çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan, ralli ekibindeki farklı ülkelerden maceraseverlerin her birine Kırgızistan'ı tanıtan bir kitap ve geleneksel motifli oto koltuk minderi hediye etti.