"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları İstanbul'a ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.

Türki Cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenen ralli kapsamında Milli Saraylar Dolmabahçe otoparkında etkinlik düzenlendi.

Rallinin organizatörü, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nden yola çıkan ralli ekibinin, dün Edirne'de kaldığını bugün de İstanbul'a ulaştıklarını söyledi.

Bursa, Ankara, Ordu, Artvin, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan geçerek Kırgızistan'da sona erecek ralliye 15 araç ile Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, Özbekistan ve İran'dan 30 kişinin katıldığını belirten Serin, şunları kaydetti:

"Amacımız doğuyla batıyı, iki farklı medeniyeti bir arada buluşturmak, Türki Cumhuriyetlerin tanıtımı ve Orhun'a doğru bir yolculuk yani bilinmeyene doğru bir yolculuk diyelim. Çünkü artık insanlar macera ve realite şovdan hoşlanıyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"Tuna ve Orhun isimleri özellikle seçildi"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı da planlaması 2019'da başlayan ve bugün hayata geçirilen projenin Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜRKSOY ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği iş birliğinde düzenlendiğini söyledi.

Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin ilk kez düzenlendiğini ve farklı ülkelerden macera severlerin katıldığı etkinliğin gelenekselleşmesini istediklerini belirten Çakıcı, şunları kaydetti:

"Tuna ve Orhun isimleri özellikle seçildi çünkü aslında bu rallinin bittiği nokta Orhun yazıtlarının bulunduğu Moğolistan olarak planlanmıştı fakat sınır geçişlerindeki bir takım sorunlardan dolayı biz bu ralliyi Tuna'dan başlattık. Orhun'a kadar götüremeyeceğiz ama gönlümüz Orhun'a kadar gidecek. Ralli Kırgızistan'da son bulacak."

TÜRKSOY'un daimi üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile Türk dünyasında kurulan ilk işbirliği teşkilatı olduğuna işaret eden Çakıcı, bu ülkelerin rallinin durakları arasında yer aldığını ifade etti.

Ralli araçları modelleri ve aksesuarlarıyla dikkati çekti

Etkinliğe destek veren ülkelerin başkonsolosluklarından ve sponsor firmalardan temsilciler de etkinlik kapsamında sahneye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dolmabahçe Sarayı otoparkından Bursa'ya doğru hareket eden ralli araçları, modelleri, renkleri, etiketleri ve uzun yola özel hazırlanan aksesuarlarıyla dikkati çekti.

İstanbul'un ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşacak yarışmacılar, daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e gidecek.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladığı yolculuklarına Türkiye'deki duraklarının ardından Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile devam edecek.