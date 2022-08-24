"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları İstanbul'a ulaştı

24.08.2022 14:14
"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları İstanbul'a ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.

Türki Cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenen ralli kapsamında Milli Saraylar Dolmabahçe otoparkında etkinlik düzenlendi.

Rallinin organizatörü, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nden yola çıkan ralli ekibinin, dün Edirne'de kaldığını bugün de İstanbul'a ulaştıklarını söyledi.

Bursa, Ankara, Ordu, Artvin, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan geçerek Kırgızistan'da sona erecek ralliye 15 araç ile Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, Özbekistan ve İran'dan 30 kişinin katıldığını belirten Serin, şunları kaydetti:

"Amacımız doğuyla batıyı, iki farklı medeniyeti bir arada buluşturmak, Türki Cumhuriyetlerin tanıtımı ve Orhun'a doğru bir yolculuk yani bilinmeyene doğru bir yolculuk diyelim. Çünkü artık insanlar macera ve realite şovdan hoşlanıyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"Tuna ve Orhun isimleri özellikle seçildi"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı da planlaması 2019'da başlayan ve bugün hayata geçirilen projenin Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜRKSOY ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği iş birliğinde düzenlendiğini söyledi.

Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin ilk kez düzenlendiğini ve farklı ülkelerden macera severlerin katıldığı etkinliğin gelenekselleşmesini istediklerini belirten Çakıcı, şunları kaydetti:

"Tuna ve Orhun isimleri özellikle seçildi çünkü aslında bu rallinin bittiği nokta Orhun yazıtlarının bulunduğu Moğolistan olarak planlanmıştı fakat sınır geçişlerindeki bir takım sorunlardan dolayı biz bu ralliyi Tuna'dan başlattık. Orhun'a kadar götüremeyeceğiz ama gönlümüz Orhun'a kadar gidecek. Ralli Kırgızistan'da son bulacak."

TÜRKSOY'un daimi üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile Türk dünyasında kurulan ilk işbirliği teşkilatı olduğuna işaret eden Çakıcı, bu ülkelerin rallinin durakları arasında yer aldığını ifade etti.

Ralli araçları modelleri ve aksesuarlarıyla dikkati çekti

Etkinliğe destek veren ülkelerin başkonsolosluklarından ve sponsor firmalardan temsilciler de etkinlik kapsamında sahneye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dolmabahçe Sarayı otoparkından Bursa'ya doğru hareket eden ralli araçları, modelleri, renkleri, etiketleri ve uzun yola özel hazırlanan aksesuarlarıyla dikkati çekti.

İstanbul'un ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşacak yarışmacılar, daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e gidecek.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladığı yolculuklarına Türkiye'deki duraklarının ardından Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile devam edecek.

YORUMLAR
500
Bakan Varank, İstanbul Fashion Connection fuarının açılışında konuştu Açıklaması Bakan Varank, İstanbul Fashion Connection fuarının açılışında konuştu Açıklaması Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak
Kaynak: AA

İpek Yolu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' katılımcıları İstanbul'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" katılımcıları İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement