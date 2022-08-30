"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'den sonraki durağı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis oldu.

Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenen ralli kapsamında 21 Ağustos'ta Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nden yola çıkan ralli ekibi bugün Tiflis'e ulaştı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek yolculuk hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Rallinin organizatörlerinden "Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk Rallisi" Türkiye Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine Gürcistan'a dün giriş yaptıklarını ve bugün Tiflis'e vardıklarını söyledi.

Ralli ekibinin 15 araçtan oluştuğu bilgisini paylaşan Serin, bu etkinliğin Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini aktararak, Gürcistan'da bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Serin, macera dolu bir yolculuk yaptıklarını ifade ederek, "Bizim için ralli Türkiye ile başlıyor çünkü maceranın eksik olmadığı bir coğrafyadayız." şeklinde konuştu.

Ralliye katılan ekiplerin yolculuğu Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile devam edecek.