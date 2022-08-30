"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı

30.08.2022 14:10
"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'den sonraki durağı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis oldu.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'den sonraki durağı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis oldu.

Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenen ralli kapsamında 21 Ağustos'ta Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nden yola çıkan ralli ekibi bugün Tiflis'e ulaştı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek yolculuk hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Rallinin organizatörlerinden "Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk Rallisi" Türkiye Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine Gürcistan'a dün giriş yaptıklarını ve bugün Tiflis'e vardıklarını söyledi.

Ralli ekibinin 15 araçtan oluştuğu bilgisini paylaşan Serin, bu etkinliğin Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini aktararak, Gürcistan'da bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Serin, macera dolu bir yolculuk yaptıklarını ifade ederek, "Bizim için ralli Türkiye ile başlıyor çünkü maceranın eksik olmadığı bir coğrafyadayız." şeklinde konuştu.

Ralliye katılan ekiplerin yolculuğu Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile devam edecek.

YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor Başkentteki Çantacılar Sokağı, Türkiye'nin okul çantası ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor
Kaynak: AA

İpek Yolu, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:10:40. #1.12#
SON DAKİKA: "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler Tiflis'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement