Tuna: "En olumsuz şeydi gol yemek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuna: 'En olumsuz şeydi gol yemek' - Son Dakika

Tuna: "En olumsuz şeydi gol yemek"

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada yedikleri golün karşılaşmada kendi adlarına en olumsuz şey olduğunu söyledi.

Tuna:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada yedikleri golün karşılaşmada kendi adlarına en olumsuz şey olduğunu söyledi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk yarı iyi oynamalarına rağmen duran toptan gol yediklerini söyledi. Baskılı oynamaların rağmen buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini ifade eden Tuna, "Sakin olmamız gerekirdi, hızlı ataklar yaptık. Bazı zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyunu çevirebilirdik, bunu yapacak güce sahiptik. Ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz, gol iki defans oyuncumuzun arasından Fernandes'in vuruşu yapması bizim adımıza en olumsuz şeydi. Ama bizim bugünden sonra odaklanacağımız tek şey lig, ondan sonra kupa maçı olacak. Ligdeki konumumuzu rahatlatıp, en iyi şekilde kupa maçına hazırlanacağız. Alanya maçını deplasmanda kazanıp finale çıkmaya çalışacağız. Eksikliklerimizi göreceğiz, eleştirimizi yapacağız. Oyunda üst seviyedeyiz ama bazı eksiklikler var. 1-0 kaybetmek turu geçmemize engel değil. Hem ligde hem kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Tamer Tuna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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