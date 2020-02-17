Tuna: "Kazanmak çok güzel" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuna: 'Kazanmak çok güzel' - Son Dakika Spor

Tuna: "Kazanmak çok güzel"

7 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün kazanmanın çok güzel olduğunu belirterek ligi, alt sıralardaki takımların en üstünde bitirmek istediklerini kaydetti.

Tuna:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün kazanmanın çok güzel olduğunu belirterek ligi, alt sıralardaki takımların en üstünde bitirmek istediklerini kaydetti.


Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuna, ilk ve ikinci yarı çok farklı oynadıklarını söyledi.


İlk yarı rakibin bekledikleri şekilde oynadığını dile getiren Tuna, "Dinamik bir yapıları vardı. Aytaç ve Tarkan'ın baskısından çıkıp, topu ileriye taşımak istedik. İkinci yarıda her şey değişti. Hakan'ın topa sahip olması gücümüzü değiştirdi. Hızlı pas akışıyla çıkışlarla pozisyon bulduk. Futbolun en güzel yanı gol, ligin en az gol atan takımından gollü bir takımına dönüşüyoruz" dedi.


İç sahada uzun süredir galip gelememenin de üzerilerinde bir baskı oluşturduğuna değinen Tamer Tuna, deplasmanda da uzun bir aradan sonra kazandıklarını anımsattı.


"Kazanmak güzel"


Ligin alt kısmında da tıpkı şampiyonluk gibi büyük bir mücadele olduğunu ifade eden Tuna, "Acı çeken takımlar var. Mücadele son haftaya kadar sürecek. Alt sıradaki takımların en üstünde ligi bitirmek istiyoruz. Puan farkı her hafta değişecek. Hiç bitmeyen mücadele ortaya koyacağız. Bugün kazanmak çok güzel. Bu dönüşü sağlamak güzel. En önemlisi de taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İlk yarı pas hatalarına rağmen bizi oyunun içinde tutular. Taraftarımız bize inansın iyi bir takım izleyecekler" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor, Tamer Tuna, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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