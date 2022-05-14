Tuna Kiremitçi: "Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi" - Son Dakika
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Tuna Kiremitçi: "Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi"

14.05.2022 17:28

Tuna Kiremitçi: "Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi" 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, "Polisiye roman yazmak benim emeklilik hayalimdi, ancak pandemi sebebiyle iş bulmakta zorlanınca hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Tuna Kiremitçi: "Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi"

KOCAELİ - 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, "Polisiye roman yazmak benim emeklilik hayalimdi, ancak pandemi sebebiyle iş bulmakta zorlanınca hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan yazar Tuna Kiremitçi, Akçakoca Salonunda hayranları ile söyleşi gerçekleştirdi. 'Perinin Ölümü' başlıklı yeni kitabını tanıtan ve bilgi veren Tuna Kiremitçi, "Benim ikinci polisiye romanımdır. İlk romanım geçen yıl yayınlanmış olan Mezun Cinayetleriydi. Beni polisiye roman yazmaya sevk eden şeyler var. Farklı türlerde romanlar yazdım. 2015 yılına geldiğimizde kendi kendime bir tatminsizlik hissettim ve sadece polisiye roman yazmak istedim çünkü gençliğimden beri bir polisiye roman okuyucusu ve hayranıydım. Kendimi polisiye roman yazmaya hazır hissetmediğimden dolayı romancılık kariyerime bir nokta koydum ve polisiye romanı yazmak benim için bir emeklilik hayaline dönüştü. Bir gün müzik yapamazsam ya da müzik yapmayı bırakırsam Ege'nin sakin bir kasabasına yerleşip hayatımın geri kalanında polisiye roman yazmayı düşünüyordum. Aklımda polisiye kitap yazma fikri vardı fakat kendimi yazmaya hazır hissetmiyordum, daha çok müziğe besteciliğe yönelmiştim ve halimden memnundum. Bir gün hepimizin malumu pandemi başladı ve her müzisyen gibi ben de işsiz kaldım. O sırada arkadaşlarım 'Bak tuna polisiye roman yazmamak için başka bahanen kalmadı' dedi. Pandemi sırasında yapacak bir şey bulmakta zorlanan eski yazar ve müzisyen için çok cazip bir teklifti, ben de oturdum ve kitabımın ilk sayfasını yazmış oldum" dedi.

Tuna Kiremitçi: Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi
Tuna Kiremitçi: Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi
Tuna Kiremitçi: Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi
Tuna Kiremitçi: Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi

YORUMLAR
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12. Kocaeli Kitap Fuarı 12. Kocaeli Kitap Fuarı İki yılın ardından kapılarını açan kitap fuarına yoğun ilgi İki yılın ardından kapılarını açan kitap fuarına yoğun ilgi

Tuna Kiremitçi, Pandemi, Kocaeli, Kitap, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuna Kiremitçi: 'Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi' - Son Dakika


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