Tuna: "'koltuk Olmazsa Ölürüz' Diyen Bir Anlayışımız Yok"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna , son günlerde kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak, "Varsa bir belgeniz atın ortaya. Bizim 'koltuk olmazsa ölürüz' diyen bir anlayışımız yok" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Mut ilçesini ziyaret eden Tuna, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu, bölge esnafı ve kırsal mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşlara projelerini anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekilleri ile birlikte ilk olarak Mut ilçesinde Diştaş Mahallesi'ni ziyaret eden Tuna, üretimden yana olduklarını ve tarımın gelişmesi noktasında üzerlerine düşenin fazlasını yapacaklarını söyledi.Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Tuna, Cumhur İttifakının önemini belirterek, "Bizim köylümüz ve çiftçimiz çalışkan. Taşı ve toprağı bir araya getirmek suretiyle neler yaptığını görüyor ve gözlemliyoruz. İnşallah birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleştireceğiz. Birleştik güçlüyüz. 2023 vizyonu, bölgesinde ekonomik olarak kalkınmış bir lider ülke Türkiye 'dir. Ekonomik olarak kalkınmış bir ülke de siyaseten bir yaptırım gücü olan Türkiye demektir. Biz de bu hedefe doğru yürüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Daire Başkanlığı himayesinde bu bölgede yetişen eriğimizin daha da öne çıkması için gerçekleştirilen festivali destekleyeceğiz ve yanınızda olacağız. Üretimden yanayız. Tarımla geçinen bu köylerimizde tarımın gelişmesi noktasında üzerimize deşen ne varsa yapacağız. Bağlantı yollarının da sözünü veriyorum" diye konuştu.Mut'ta bir otelde gerçekleştirilen programda hemşehrilerine hitap eden Tuna, projecilikte kimsenin ellerine su dökemeyeceğini, Toroslar 'da az bütçeyle çok iş yaptıklarını ifade ederek, "Biz makam adamı değiliz. Biz gönüllerde makam ve yer edinmek için sevgi üzerine kurduğumuz bir anlayışın belediye başkanıyız. Bundan sonra da böyle olacak. Mersin, Türkiye'nin bir minyatürüdür. Mersin, her noktadan gelen insanlarımızın ev kurup yaşam yeri olarak seçtiği bir şehirdir. Bu şehirde sosyal barışı da tesis edeceğiz. Sosyal barışı tesis ettiğimizdekardeşliğini ve sevginin öne çıktığı bir şehir oluşturacağız. Kentimizi üretim ekonomisiyle zenginleştireceğiz. Özellikle çiftçi kardeşlerimizin üretme noktasındaki vaziyetlerini daha üst seviyeye çıkartacağız. Üretmeden tüketen toplum olursak, maalesef ki tarihte karanlıkları gömülür gideriz. En kalitelisini ve en çoğunu üreteceğiz. Suyu toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı."Varsa bir belgeniz atın ortaya"Şeffaf ve hesap verebilen, üreterek büyüten projelerle kentte hizmete talip olduklarını vurgulayan Tuna, şöyle devam etti; "Bizim iş bitirmemiz Toroslar. Bundan sonra da inşallah 15 bin 853 kilometrekarelik alanın her noktasına dokunacağız ve her noktasında ayak izimiz olacak. Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Oturarak değil, takip ederek ve yerinde görerek hizmet yapacağız. Bizim dünden bugüne uyguladığımız formülümüz ilgi, bilgi ve takip. Böyle bir formül üzerine belediyecilik yaptık. İşinizle ilgili olacaksınız, konularla bilgili olacaksınız ve işinizi takip edeceksiniz. Takip etmezseniz aday bile olamazsınız maazallah. Günü geçirirsiniz, bahaneyle Hamit Tuna'nın üstüne atarsınız. Böyle bir mantık ve anlayış yok. Allah'a havale ediyorum. Genel Başkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa bir belgeniz atın ortaya. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra da 'Müsebbibi Hamit Tuna' de. Böyle bir anlayış ve mantık olur mu? Mazlum ve mağdur rollerinde böyle bir seçim olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın buradan oy çıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsa o çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki, sonuç alacaksın. Onun için biz inandık, yol yürüyoruz. Siyaset , kısmet ve nasip meselesidir. 'Biz koltuk olmazsa ölürüz' diyen bir anlayışımız yok. Bizim maksadımız bu kente hizmet etmek. Üç dönem belediye başkanlığı yaptım. 24 yıldır aktif siyasetteyim.1999'da il başkanıydım. Biz, makamların en kralını ve yücesini gördük. Şükürler olsun ki, dünden bugüne hiç hayatımızı değiştirmedik ve değiştirmeyeceğiz." - MERSİN