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"Tuna Masters Alaçatı"da ilk gün tamamlandı - Son Dakika

"Tuna Masters Alaçatı"da ilk gün tamamlandı

11.09.2021 22:20

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 15'incisi düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Alaçatı'da ilk gün sona erdi.

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 15'incisi düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Alaçatı'da ilk gün sona erdi.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Port Alaçatı Marina'da Murat İyriboz ve Elvio Pennetti tarafından düzenlenen turnuvanın ilk gününde, 60 tekne için kayıt yaptırıldı.

Turnuvada Akdeniz Su ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü katkılarıyla "1 yakalıyoruz 1000 salıyoruz" sloganı ile denize 5 bin çipura yavrusu denize salındı. Doğaya saygı duruşu niteliğinde değerlendirilen etkinlikte aileleriyle turnuvaya gelen çocuklar yavru balıkları kovalarla denize dökerken renkli görüntüler oluştu.

Günün sonunda ekipler Port Alaçatı Marina'ya 2 bluefin orkinos ve 1 kılıçbalığı ile döndü. Turnuva alanına getirilen balıklar boy ve ağırlık kriterlerine göre hakem heyeti tarafından değerlendirildi.

Orkinoslar ile kılıçbalıklarının farklı puanlarla değerlendirildiği turnuvada, "Friendship" adlı tekne ile katılan Bekir Kasapoğlu ve ekibinin yakaladığı 63,4 kilogram ağırlığında, 179 santimetre boyundaki kılıçbalığı ilk günün en büyük balığı oldu.

İkinciliği 62,3 kilogramlık balıkla Baracuda takımı, üçüncülüğü ise 57,5 kiloluk balıkla Shamu takımı elde etti.

Yarışmacılar, final günü olan 12 Eylül sabahı "Altın Kemer" için büyük balığın peşine düşecek.

Tuna Masters Alaçatı da ilk gün tamamlandı
Tuna Masters Alaçatı da ilk gün tamamlandı
Tuna Masters Alaçatı da ilk gün tamamlandı
Tuna Masters Alaçatı da ilk gün tamamlandı
Tuna Masters Alaçatı da ilk gün tamamlandı

Çeşme Belediyesi, Balıkçılık, Akdeniz, Marina, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Tuna Masters Alaçatı'da ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor


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