Tuna: "Mersin, 24 Saat Yaşayan Bir Şehir Olacak"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna , "Cumhur İttifakı olarak ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimizle şehrin ışıl ışıl ve modern bir yüze kavuşmasını sağlayacağız" dedi.Tuna, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri, seçim ofisi açılışları, mahalle ve ev toplantıları ile etkinliklerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.Ziyaretlerinde, Akdeniz 'in gözbebeği olan Mersin'in refah seviyesini yükseltecek projeler hazırladıklarını kaydeden Tuna, "Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı olarak ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimizle şehrin ışıl ışıl ve modern bir yüze kavuşmasını sağlayacağız. Bizim hedefimiz sosyal barışı tesis ederek, Mersin'i 7 gün 24 saat yaşayan bir şehir haline getirmektir" diye konuştu. Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleyen Tuna, daha sonra Alsancak Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Toroslar'ın dünü ile bugünü arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Tuna, "Toroslar, tam 20 kat büyüdü. 15 yıl her dönem artarak bize destek verdiniz ve belediye başkanı yaptınız. Bu dönemde büyükşehir adayıyız. Toroslar'dan çıkıyoruz ama yerimize aslan gibi bir adayı bırakıyoruz. Avukat Atsız Afşın Yılmaz kardeşimizi. Hazırladığı projelerle inşallah yaptıklarımıza sahip çıkacak ve yaptıklarımızın üzerine değer katacak. İlçe belediyeler sol elin gücü kadardır, zayıf kol. Büyükşehir sağ koldur, güçlü kol. Cumhur İttifakının adayıyız. Her iki kolu da verin bize Allah nasip ederse ilçe, büyükşehir ve hükümet koordinasyonunu sağlıklı bir şekilde kılmak adına hizmetin en güzelini sizlerle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı. Müftü Deresinin kenarını yürüme ve bisiklet yolu, kafeler, köprüler ve aydınlatmayla bezeyeceğiz"Büyükşehir kapsamında hayata geçirmeyi planladıkları Müftü Deresi Islah Projesi ile Alsancak ve Mustafa Kemal mahallelerinin değerinin daha da artacağına vurgu yapan Tuna, "2005 yılında bir projemiz vardı. Müftü Deresi Islah Projesi. İlçe belediyesi olarak Devlet Su İşleri 'nden yetki alamamıştık. İçimizde uhde kaldı. Aynı zamanda Müftü Deresinin üzerinde Aladağ civarındaki Efrenk Barajı projesi var. O da duran bir proje. Bunu hayata geçireceğiz. Suyu burada tutarak hem sel baskınını önleyeceğiz hem de dere kenarını yürüme ve bisiklet yolu, kafeler, köprüler ve aydınlatmayla bezeyeceğiz. Yenişehir , Toroslar ve Akdeniz'e uzanan, denizden başlayan ve Karaisalı 'ya kadar devam eden 6.5 kilometrekarelik bu kordonu, Allah nasip ederse çekim merkezi yapacağız. Alsancak ve Mustafa Kemal mahallelerimizin değeri daha da artacak. 24 saat yaşamın olduğu bir şekle dönüştüreceğiz. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun orası da Millet Bahçesi olacak. Bisikletleriyle insanlarımız oraya gidip park edecekler, çarşıda işlerini görecek ve bu güzergahtan yeniden gelecekler" şeklinde konuştu.Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Rauf Denktaş Açık Hava Müzesinin karşısında yer alan 50 dönümlük araziye fuar ve festival alanı yapacaklarını belirtene Tuna, şöyle devam etti; "Narenciye, caz festivali, tekstil ve moda festivalleri ve sokak sanatçılarının geleceği etkinliklerle renklendireceğiz. 9 bin yıllık geçmişi olan ve önemli kültür varlığımız Yumuktepe 'nin çevresini de rekreasyon alanı ile taçlandırıp, turizmin odak noktası yapacağız. Alsancak bu manada gelecekte çok şanslı bir mahallemiz olacak inşallah. Toroslar'da 34 branşta 21 bin insanımızı mesleki eğitimden geçirdik. Büyükşehir kapsamında da bu meslek kurslarımızı daha da büyüteceğiz. Özellikle bizim dönemimizde açılan, işlerini geliştiren ve büyüten tekstil atölyeleri gibi küçük işletmeleri de Yalınayak 'ın üst kısmında, otoban bağlantı yolundaki konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planladığımız yere taşıyacağız. Böylelikle istihdama daha fazla katkı sunacağız. Dünyadaki sanayinin alt başlığı da böyle olur. Üretimin olduğu yerde bereket olur. Biz birleştik ve güçlendik. Sloganımız üreterek, zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz."Başkan Tuna, daha sonra Çağdaşkent Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Tuna, Akdeniz ilçesine bağlı Çay ile Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye mahallelerinde de vatandaşların evlerine konuk oldu. - MERSİN