Tuna: "Mersin'i Hizmete Boğacağız"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin için bir şans olduklarını belirterek, "Hükümetimizin desteği ile hep birlikte 13 ilçemizi hizmete boğacağız" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetimi ile bir araya gelen Tuna, görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda çiftçi ve üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi. Tarım ve hayvancılığı kalkındıracakları projelerinden bahseden Tuna, her zaman üretimden yana olduklarına dikkat çekerek, "31 Mart'tan sonra kentimizde uygulayacağımız tarımsal üretim çalışmalarımızda kooperatiflerimizle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Esnaf ziyaretlerine Toroslar ilçesinde devam eden Tuna, Yusuf Kılıç Mahallesi'nde ve 217. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bölge esnafı ve vatandaşlarla hasbihal etti. Sağlık Mahallesi'nde Taşeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte hazırlanan seçim ofisinin açılışını da vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleştiren Tuna, "Toroslar bizim ilk göz ağrımız. Belediyecilikte ustalaştığımız çok önemli bir yer. Bilgi birikimimiz, eğitimimiz, belediyecilik tecrübemiz ve siyasetimizdeki 24 yılımızla birlikte büyükşehire adayız" diye konuştu.



"Toroslar'da gönüller hazır"



Kendilerine her dönem artarak destek veren Toroslar halkına teşekkür eden Tuna, "Hani derler ya 'At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır.' O kadar güzel eserler bıraktık ki Toroslarımıza. Göreve geldiğimizde Sağlık Mahallemiz tamamen dolu olan bir yerleşim yerimizdi. İki tane yerimiz vardı. Eski Meram sinemasının yerini aldık ve kamulaştırarak burayı Emekli Sohbet Evi, TORTEK merkezi ve lokalde bir gençlik merkezi yaptık. Korukent Mahallesi'nde 47 bin metrekarelik gençlik merkezimiz de var. İnşallah Sağlık Mahallesi'ne kazandırdığımız bu tesisimizin en kısa sürede açılışını yapacağız. Görüyorum ki, Toroslar'da gönüller birleşmiş. Güzellik ve birliktelik var. Kayayı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Sizler de bize her dönem artan destekle yanımızda oldunuz ve cesaret verdiniz. Biz de sizi hep arkamızda bildik ve cesaretle yürüdük" şeklinde konuştu.



Şimdi ustalığın icraatlarını yapmak için Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu kaydeden Tuna, şöyle devam etti; "15 bin 853 kilometrekarelik alanda, 13 ilçemizde herkesi kucaklayacağız. Kardeşçe bir yaşamı ve sosyal barışı tesis



edeceğiz. Mersin'i hep birlikte inşa edeceğiz. Projecilikte hiç kimse elimize su dökemez. AK Parti Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Mersin için bir şans. Biz proje üreteceğiz ve kendisine sunacağız. Mersinimizi hizmete boğacağız. Üreterek, zenginleşeceğiz. Bölgesel anlamda şehrimizi üreten bir yapıya büründüreceğiz. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin, tarım, turizm, lojistik sektöründeki tüm iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin önünde ne kadar engel var ise hepsini ortadan kaldıracağız inşallah. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Toroslarımızda Allah'a şükürler olsun ki, 15 yıllık hizmet yolumuzda çok fazla iş kalmadı."



"Biz proje ve gönül adamıyız"



Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gülnar ve Mut'lular kıraathanesinde hemşehrileriye buluşan Başkan Hamit Tuna, Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, projelerini paylaştı ve hemşehrilerinin taleplerini dinledi.



"Bıraktığımız işlerle hep anılacağız" diyen Tuna, "Allah herkesin gönlüne göre versin. Bizim gönlümüz güzel ve yüreğimiz temiz. Kimse ile ilgili karanlık şeyler düşünmeyiz. Allah, herkesin yolunu açık etsin deriz. Biz proje ve gönül adamıyız. Gerilimlerden de beslenmeyiz. Gönüllerde yer edinmediysek zaten o insanın oyunu alamazsınız. Baskıyla bu işler olmaz. Gönlüne gireceksiniz. Gönüller hazır. Seçim sloganımız da oradan geliyor" dedi. - MERSİN

