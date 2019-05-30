Tuna Nehri'nde tekne kazası: En az 7 ölü, 19 kişi kayıp
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye Güney Koreli turistleri taşıyan teknenin Tuna Nehri açıklarında batması sonucu turistlerden en az 7'si hayatını kaybetti 19'u ise kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:23
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Güney Koreli turistleri taşıyan teknenin Tuna Nehri açıklarında batması sonucu turistlerden en az 7'si hayatını kaybetti. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Güney Kore ve Macaristan yetkilileri Tuna Nehri'nde seyahat eden yolcuların en az 7'sinin hayatını kaybettiğini bildirirken teknenin çarpışma sonucu battığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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