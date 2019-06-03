Son Dakika Haberleri: Tuna Nehri'nde tekne kazası: Güney Koreli ekip kayıplar için test dalışlarına başladı
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Tuna Nehri'nde tekne kazası: Güney Koreli ekip kayıplar için test dalışlarına başladı

1 saat önce

Tuna Nehri'nde yaşanan tekne kazası sonrası kayıplara ve teknenin enkazına ulaşmak için sürdürülen arama - kurtarma çalışmalarına katılım amacıyla Güney Kore'den gelen ekip, test dalışlarına başladı.

Tuna Nehri'nde tekne kazası: Güney Koreli ekip kayıplar için test dalışlarına başladı, System.String[]
Tuna Nehri'nde yaşanan tekne kazası sonrası kayıplara ve teknenin enkazına ulaşmak için sürdürülen arama - kurtarma çalışmalarına katılan Güney Koreli ekip, test dalışlarına başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde çarşamba günü turist teknesinin yolcu gemisine çarpması sonucu Güney Koreli en az 7 turist hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmıştı. Teknenin diğer 21 yolcusuna ise nehirdeki kuvvetli akım nedeniyle hala ulaşılamadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:08 
turist, Güney, Dünya
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