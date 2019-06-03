Tuna Nehri'nde tekne kazası: Güney Koreli ekip kayıplar için test dalışlarına başladı
1 saat önce
Tuna Nehri'nde yaşanan tekne kazası sonrası kayıplara ve teknenin enkazına ulaşmak için sürdürülen arama - kurtarma çalışmalarına katılım amacıyla Güney Kore'den gelen ekip, test dalışlarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:08
Tuna Nehri'nde yaşanan tekne kazası sonrası kayıplara ve teknenin enkazına ulaşmak için sürdürülen arama - kurtarma çalışmalarına katılan Güney
Koreli ekip, test dalışlarına başladı. Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde çarşamba günü turist
teknesinin yolcu gemisine çarpması sonucu Güney Koreli en az 7 turist hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmıştı. Teknenin diğer 21 yolcusuna ise nehirdeki kuvvetli akım nedeniyle hala ulaşılamadı.
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