Son Dakika Haberleri: Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
Son Dakika Güncel Haber

Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

46 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.
Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.
Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi.
Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Güney, Macaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]