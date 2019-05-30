Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi.

Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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