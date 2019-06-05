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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Macaristan Terörle Mücadele Merkezi (TEK) tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi. Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 13 oldu.
Açıklamada ayrıca, henüz ulaşılamayan 15 kişinin aranmasına da devam edildiği belirtildi.
Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplam 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.
Arama çalışmalarına Güney Kore ve Avusturya'dan gelen ekipler de destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:26 Kaynak: AA
Macaristan, Güncel
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