Son Dakika Haberleri: Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması, System.String[]
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 26 oldu.
Açıklamada, kayıp 2 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:12 Kaynak: AA
Macaristan, Güncel
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