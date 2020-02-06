Tuna: "Turu geçecek gücümüz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuna: 'Turu geçecek gücümüz var' - Son Dakika

Tuna: "Turu geçecek gücümüz var"

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor maçının ardından kupanın iki ayaklı maçlar olduğunu belirterek, "Burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz, turu geçebilecek gücümüz var" dedi.

Tuna:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor maçının ardından kupanın iki ayaklı maçlar olduğunu belirterek, "Burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz, turu geçebilecek gücümüz var" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, maç saati ve günüyle ilgili planlamalar hakkında eleştirilerde bulundu. Teknik direktörlerin tüm söylemlerine rağmen bir sonuç alınamadığının altını çizen Tuna, "Fakat enteresan şeyler olabiliyor. Yayıncı kuruluşa bağlanıyor ya da fikstürle ilgili yayın günlerine bağlanıyor. Konuşarak çok şey değiştiremedik" diye konuştu.

"TURU GEÇEBİLİRİZ"

Kupada ilk maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Tuna, "Rakibimiz 10 kişi kaldı. Sivasspor'un oyun disiplini, anlayışı iyi olan, topun gerisinde kalarak organize ataklar yapan bir takım olduğunu biliyorduk. Bazı hamleler yaptık. 10 farklı oyuncuyla sahada oynadık. Yeni katılan oyuncularla ilk kez bir arada oynadık. Savunma ilk kez bir arada oynadı. Sahada pas yüzdesini yaptık ama gol atabilmek başka meziyet. Jahovic sakat, Podolski hazır değil. Kenarda hamle yapacak oyuncumuz az. 4 oyuncumuz sakat, 6 oyuncumuz gribal enfeksiyon. Konyaspor'un ardından kupada Sivasspor maçı da berabere bitti. Kupa maçı iki ayaklı, burada atamadığımız golü orada atmak istiyoruz. Turu geçebilecek gücümüz var. Gol yemiyoruz, ama gol de atamıyoruz. Sakat oyuncuların gelmesiyle ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Takımımız iyi yolda" ifadelerini kullandı.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)

Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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