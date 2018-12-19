Son Dakika Haberleri: Tuna: "Üreten ve Yatırım Yapan Herkesin Yanındayız"

Tuna: "Üreten ve Yatırım Yapan Herkesin Yanındayız"

2 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, merkez ilçelerde bulunan bazı firmaları ziyaret ederek, çalışanlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Tuna:
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, merkez ilçelerde bulunan bazı firmaları ziyaret ederek, çalışanlar ve üreticilerle bir araya geldi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuna, Akdeniz ve Toroslar ilçesinde bulunan firmalarla bir araya gelerek, çalışanlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında konuşan Tuna, üreten ve Mersin'in marka değerini arttıran üreticinin, emek veren işçinin ve yatırımcının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

"21 bin insana 34 branşta mesleki eğitim verdik"

Toroslar Belediyesi olarak 34 branşta mesleki eğitim kursları açtıklarını belirten Tuna, "Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) diye bir yapı oluşturduk. Bugüne kadar 21 bin insanımıza 34 branşta mesleki eğitim verdik. Mesleki anlamda bölge insanımıza katma değer sağladık ve eğitim aldıkları süre zarfında asgari ücret düzeyinde ücret verdik. Biz belediye olarak üretenden yanayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İhracata dönük yatırım yapan her iş adamımızın yanında olacağımızın buradan sözünü veriyorum" dedi.

"Mersinlilik bilincini öne çıkartacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Mersinlilik bilincini öne çıkartacağını vurgulan Tuna, "Kim nerede doğmuş olursa olsun, yaşama hedefi olarak gösterdiği yer Mersin ise, çocuklarının da gelecekte bu şehirde yaşamasını hedef göstermiş ise herkes Mersinlidir. Doğdun yer değil, doyduğun yer memleketindir. Onun için bu kültürü vermeye gayret edeceğiz inşallah. Çıktık bir sefere, Zafer Allah'ın takdiridir. Hayal gücümüzle ve üreten projecilik anlayışımızla sizlerden yetki ve destek bekliyoruz. İnşallah bu kenti hep birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

Hamit Tuna, Mersin, Toroslar, Güncel
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