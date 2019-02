Tuna: "Yatırımcının Önünü Açacağız"

Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna , kentin aslında hizmet noktasındaki en özellikli ve en önemli durumunun plan olduğuna dikkat çekerek, "Plandır bu kenti büyüten ya da stabil hale getiren. Planı doğru şekillendireceksiniz ki, kent doğru şekillensin. Biz de öncelikle kentimizi hangi yönde geliştireceğimize karar verdik, bu yönde projelerimizi hazırladık" dedi.Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) üyeleriyle bir araya gelen Tuna, bugüne kadar 'ben yaptım olduğu' mantığı ile değil, birlikte yapma, ortak uzlaşı ve ortak akılla kenti yönetme kültürünü en üste çıkarmaya gayret ettiklerini belirterek, "Çalışma yol haritamızı sağlık, eğitim ve gençlik olarak belirledik ve bunun üzerine yoğun çalıştık. Toroslar 'ı sağlığın merkezi yaptık. Arsa vererek ya da kamulaştırarak devlet kurumlarının tamamını getirdik. Tüm olumsuzlukların eğitimle düzeleceğinin bilinciyle milli eğitime 25 okul yeri vererek, Türkiye 'de en çok okul yeri veren belediye olduk. Bu kenti biliyoruz. Bundan sonra da Allah'ın bütün güzelliklerini içinde barındıran Mersin'in genelinde sağlık, eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Kentin aslında hizmet noktasındaki en özellikli ve en önemli durumunun plan olduğuna dikkat çeken Tuna, "Plandır bu kenti büyüten ya da stabil hale getiren. Planı doğru şekillendireceksiniz ki, kent doğru şekillensin. Biz de öncelikle kentimizi hangi yönde geliştireceğimize karar verdik, bu yönde projelerimizi hazırladık. Tarım, sanayi, lojistik, turizm, spor, kültür ve sanat alanında da kentimizi daha da büyüteceğiz. Biz, bu kente yatırım yapmak isteyen her insanımızın önünü açacağız ve plan anlamında bekletmeyeceğiz. Bizim uzlaşmacı yanımız var. Burnu havalarda olan bir insan değiliz. Yeter ki kentimiz kazansın. Bağlantılarımızı kurarak, kentimize yatırım yapmak isteyen herkesin yanında olacağız. Küreselleşen dünyanın değişen düzenine ayak uyduran ve gelişmeleri takip eden yanımızla hedeflere koşuyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizden de asla taviz vermiyoruz. Cumhur İttifakının özü de budur. Vatan, millet, bayrak ve milletin değerleri, tarih şuuru ve milli kültürüdür. Bu değerlerimizden ödün vermeyen yanımızla da gelişmeye açığız. Gelişmeye açık olan ve her sektörden insanlarımızın olduğu böyle yapılarla da kentimizi birlikte, ortak akılda yöneteceğiz. Kentimizin tıkanan sorunlarını birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. Silifke 'deki kötü kokuyu ortadan kaldıracağız"Silifke ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak seçim ofisinin açılışına da katılan Tuna, turizmin gözbebeği olan Taşucu 'nda lağım kokularını hissetmek ve o havayı solumanın bu şirin yerleşim yerine yakışmadığını belirterek, "İnşallah sizlerin destekleriyle 31 Mart'tan sonra alt yapı meselesini burada halledeceğiz. Bunda kimsenin endişesi olmasın. Arıtımla ilgili de bir eksiği var bu bölgenin. Atakent arıtımı yetmiyor Silifke bölgesinde. Bu sorunu tamamen çözeceğiz. Çiftçilerimiz için kooperatif sistemini bu kente getireceğiz. Çevre anlamında da yeşil alan ve parklarımız her yerde olacak. Biz Toroslar'da 106 bin metrekare olarak aldığımız yeşil alan miktarını bugün bir milyon 350 bin metrekareye ulaştırdık. Büyükşehir ölçeğinde bu değerleri daha da yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN