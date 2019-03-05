Son Dakika Haberleri: Tunalı'dan AOSB'ye "VERGİ Haftası" Ziyareti

Tunalı'dan AOSB'ye "VERGİ Haftası" Ziyareti

2 saat önce

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında, AOSB Başkanlığını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tunalı'dan AOSB'ye

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, her yıl 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığını ziyaret etti.

Tunalı, AOSB'yi ziyaretinde, Başkan Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar ile denetim kurulu üyeleri Mustafa Fidan, Hilal Aksöz ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.

Başkan Tunalı, kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu bilincin artırılmasının yanı sıra idare ile mükellef uyumunun sağlanması amacıyla her yıl Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tunalı, "Bu ziyaretlerimizdeki görüşmelerde aldığımız öneriler ise hizmet kalitemizin yükseltilmesi konusundaki çalışmalarımıza yön veriyor" dedi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise, "Devletimizin kamusal hizmetleri yerine getirmesi açısından vergi bilinci büyük önem taşıyor. Bu nedenle vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi konusunda biz mükellefler olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Haftanızı yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 Kaynak: Bültenler

Adana, Vergi Haftası, Güncel
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