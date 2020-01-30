Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı - Son Dakika Spor

Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı

6 saat önce

ÇAYKUR Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı, System.String[]

ÇAYKUR Rizespor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Yılmaz Bal ile Tunay Torun katıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun, kendisini 1 yıl opsiyonlu, 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Tunay Torun, Başakşehir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i 74-70 mağlup etti
Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:57:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunay Torun, Çaykur Rizespor'a imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]