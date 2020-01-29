Tunay Torun Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Tunay Torun Çaykur Rizespor'da - Son Dakika Spor

Tunay Torun Çaykur Rizespor'da

6 saat önce

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır.

Tunay Torun Çaykur Rizespor'da, System.String[]

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:09 
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