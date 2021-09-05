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Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış - Son Dakika

Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış

05.09.2021 10:38
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine mektup yazarak tanışmak istediklerini ileten 11 çocuğu Kültürpark'ta ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine mektup yazarak tanışmak istediklerini ileten 11 çocuğu Kültürpark'ta ağırladı. Buluşmada Seferihisar Çocuk Belediyesi üyeleri bileklik satarak topladıkları 570 lirayı "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyasında kullanılması için Soyer'e teslim etti. Başkan Soyer ise kuracakları Çocuk Belediyesi Ormanı'nın ilk fidanlarının bu parayla alınacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mektup yazarak kendisiyle tanışmak istediklerini belirten 5-14 yaş arasındaki 11 çocuk ve ailelerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Belediyesi Şubesi tarafından düzenlenen Kültürpark'taki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı. Başkan Tunç Soyer, çocukları tek tek dinledi. Onların talep ve beklentilerini not alan Başkan Soyer, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan 7 yaşındaki Ceyda Simay Canlı'ya da teşekkür etti.

Öğrenciler bileklik satarak para topladı

Seferihisar Çocuk Belediyesi üyeleri 'Bir Fidan Bir Orman Kampanyası'na destek vermek için kendi yaptıkları bileklileri satarak kazandıkları 570 lirayı da Başkan Soyer'e verdi. Soyer de öğrencileri bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek "Bir Çocuk Belediyesi Ormanı kuralım. Bu da ilk harcı olsun. İlk fidanlar bu parayla alınsın. Sonra burayı yavaş yavaş büyütelim" dedi. Soyer, daha sonra çocuklarla Nostaljik Tramvay eşliğinde Kültürpark'ı gezdi.

Çocukların talepleri karşılandı

Başkan Soyer, geçen yıl mayıs ayında çocuklara sosyal medya hesaplarından seslenmiş ve kendisine mektup yazarak taleplerini, beklentilerini, hayallerini, projelerini iletmesini istemişti. Başkan Soyer'in çağrısına bir ay içerisinde 229 çocuk mektup yazarak karşılık vermişti. Talepte bulunan toplam 404 çocuğa İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından dönüş yapılarak gereken çalışmalar yapıldı. Talep edilen 25 tablet, 27 bisiklet, 42 oyuncak, üç kitap seti, üç mobilya, bir kaykay, bir bisiklet güvenlik seti de çocuklara teslim edildi. - İZMİR

Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış
Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Kültürpark, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tunç Amcalarıyla buluşan çocuklardan örnek davranış - Son Dakika


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