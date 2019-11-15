Tunç, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Kırşehir'de düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nda derece yapan sporcuları makamında kabul etti.



Kırşehir'de yapılan "Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına" Sivas'ı temsilen katılan başarılı sporcular, antrenörleri Bekir Güzelimdağ ve Fatma Güzelimdağ ile birlikle Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'u ziyaret etti.



Ziyarette konuşan antrenör Bekir Güzelimdağ, yapılan turnuvada Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, sporcularından gurur duyduğunu söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, sporcuları spor malzemesi ile ödüllendirdi. - SİVAS