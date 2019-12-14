Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldı - Son Dakika

Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Tunç Çağı'nın çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.


Deneysel Arkeoloji ve Uygulama Merkezi bünyesinde düzenlenen etkinlik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Buffalo Üniversitesi'nden Ashley Cercone'un verdiği seminerle başladı. Prof. Dr. Turan Efe Laboratuarı'nda gerçekleşen seminerde Ashley Cercone, gerek tarih öncesi seramiklerin incelenmesinde, gerekse arkeolojik verilerden yola çıkarak farklı çömlekçilik tekniklerinin tanımlanmasında deneysel arkeolojiden nasıl faydalanılacağı anlattı.


Seminerin ardından, Kütahya Seyitömer Höyük'ten bilinen kalıp yapım tekniği kullanılarak dönemin çanak çömlekleri yeniden yapıldı. - BİLECİK

Amerika Birleşik Devletleri, Arkeoloji, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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