Tunç Soyer Bayrağı Daha Yukarılara Götürecektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e belirterek, "Tunç Soyer bu bayrağı daha yukarılara götürecektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e belirterek, "Tunç Soyer bu bayrağı daha yukarılara götürecektir. Götürmek zorundadır, görevidir. Ben de götüreceğine canı yürekten inanıyorum" dedi. İzmir'in ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bergama'da Olimpik Yüzme Havuzu açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, tesisin uluslararası sporcular yetişmesi için önemine dikkat çekerek, "Eğer çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyorsanız, onları kültürle, sanatla, sporla buluşturmak zorundasınız. Bu tesisin öyle bir özelliği var. Bu çocuklar uluslararası alanda önemli başarılara imza atacaklardır. Türkiye'den bir sporcunun uluslararası bir sporu kazandığında göndere bir Türk bayrağı çekiliyor, İstiklal Marşımız okunuyor. Tanımasak da görmesek bile hepimiz gururlanıyoruz" dedi.



"KOCAOĞLU'NA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'na övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, "O kendisini İzmir'e adayan bir belediye başkanı. Geniş bir coğrafyada, kırsaldan kente hemen hemen her alanda işbirliği sağlayan, kent ile kırsal arasında gelir dağılımını dengelemeye çalışan, Türkiye'de bütün belediyelere örnek olacak projelere imza attığı için kendisini kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.



"SİYASİLER UMUYORUM ANLAMIŞLARDIR"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da seçim arifesinde olduklarını hatırlatarak, "İzmir ve İzmirliler tarihi boyunca ne yapacaklarını nasıl hareket edeceklerini çok iyi bilirler. Bundan dolayıdır ki İzmir Türkiye'nin en aydınlık, en ileri kentidir. İzmirli olmak ayrıcalıktır. 15 gün sonra seçim var, seçimi alacağız. Bu bizim görevimiz. Biz CHP'liyiz. Belediye başkanlığı yaparken ayrım yapmayız, ama seçimde partimizin ilkelerinden, seçim kampanyalarında, belediyecilikte de sosyal demokrat belediyecilikten hiçbir taviz vermeyiz. Her türlü olumsuz koşulda bile dimdik onurumuzla, şerefimizle ayakta kalmayı beceririz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 yılda tarımı ön plana çıkartarak bugünlerin buğdayın, samanının, mercimeğin, etin, patatesin, sopanın ithal edildiği bu tarım ülkesi, bugün patatesi ve soğanı bile yurt dışından getirir hale geldiyse, bizim 15 yıl öne kırsaldan kalkınmasının ne anlama geldiğini bugün tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları özellikle siyasiler umuyorum anlamışlardır" dedi.



"TUNÇ SOYER'İN BAYRAĞI YUKARIYA GÖTÜRECEĞİNE İNANIYORUM"



Bayrağı Tunç Soyer'e devredeceğini dile getiren Kocaoğlu, "Sayın Tunç Soyer bu bayrağı daha yukarılara götürecektir. Götürmek zorundadır, görevidir. Ben de götüreceğine canı yürekten inanıyorum. Adam adama da siyaset yaparak, görüşmedik insan bırakmadan 31 Mart akşamına kadar görevinizi vicdan huzur içinde tamamlamak her CHP'linin hele hele ekonominin bu duruma geldiği ötekileştirmenin tavan yaptığı hukuk siteminin çöktüğü bugünlerde mutlaka bu yerel seçimde merkezi iktidara 'bir dur bir kendine gel burası Türkiye Cumhuriyeti' demek zorundayız. Her yurttaşımızın özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin ona bir uyarıda bulunmak, 'kendine çeki düzen ver' demek vatandaşlık görevidir. Seçim, sandığa attırdığınız oy kadardır. Sandığa bir oy fazla attırmak için hepimizin seferber olması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise görev süresi boyunca örnek projeler hayata geçirmek için çalıştıklarını ve olimpik yüzme havuzu projesinin maliyetinin 8,5 milyon lira olduğunu dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na görevi süresince verdiği bütün destekler için teşekkür etti.



