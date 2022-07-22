Tunç Soyer: "Buca Metrosu ile İlgili Hukuki Bir Engel Kalmadı, Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz" - Son Dakika
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Tunç Soyer: "Buca Metrosu ile İlgili Hukuki Bir Engel Kalmadı, Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz"

22.07.2022 17:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun yapımı için hukuki bir engel kalmadığını belirterek AKP kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi. Soyer, "Buca Metrosu ile ilgili herhangi bir hukuki engel kalmadı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süreci aynı firma yürütecek, ihale kesinleşti" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun yapımı için hukuki bir engel kalmadığını belirterek AKP kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi. Soyer, "Buca Metrosu ile ilgili herhangi bir hukuki engel kalmadı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süreci aynı firma yürütecek, ihale kesinleşti" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ile durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün bir araya geldiği toplantı öncesi Buca Metrosu ile ilgili açıklama yaptı.

"SÜRECİ AYNI FİRMA YÜRÜTECEK"

Buca Metrosu'nu, ihaleyi kazanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş'nin yapacağını vurgulayan Soyer şöyle konuştu :

"Buca Metrosu ile ilgili herhangi bir hukuki engel kalmadı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolayısıyla da bir sıkıntı yok. Süreci aynı firma yürütecek, ihale kesinleşti. Hem uluslararası ihale mevzuatına göre hem de Türk hukuku mevzuatına ve kamu ihale kanununa göre kesinleşti Danıştay kararıyla. Artık kaldığımız yerden devam etmemizin önünde hiçbir hukuki engel yok."

'AKIL ALACAK GİBİ DEĞİL'

AKP kanadından Danıştay kararı ile ilgili "İhale tekrar yapılmalı" açıklamalarını değerlendiren Soyer şöyle devam etti:

"Vallahi aklım duruyor. Üstelik aralarında hukukçular var bunları söyleyenlerin. Bunları nasıl söylüyorlar inanamıyorum. Bilmiyorum, akıl alacak gibi değil. İdare Mahkemesi'nin kararı onaylandı. İdare Mahkemesi ne diyordu? 'İki hususun yerine getirilmesi lazım' diyordu. Biz Danıştay sürecini beklerken o iki hususu yerine getirdik. Dolayısıyla aslında hukuki bir konu kalmadı. Yani Danıştay'ın verdiği karar İdare Mahkemesi'nin kararını onadığı için ve biz İdare Mahkemesinin söylediği şeyi yaptığımız için aslında bitti süreç, tamamlandı."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden önceki gün yapılan açıklamada Buca Metrosu'nun ihalesine yapılan itiraz üzerine Danıştay'a taşınan davada karar verildiği, Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi talebinin uygun görülmediği belirtilmişti.

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Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, Danıştay, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer: 'Buca Metrosu ile İlgili Hukuki Bir Engel Kalmadı, Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz' - Son Dakika

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