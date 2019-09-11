Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak...
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Tunç Soyer: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak...

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer: (Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Tunç Soyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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