Tunç Soyer: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Taleplerimizi iletmek için fırsat olarak...
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları ANKARA - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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