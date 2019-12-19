Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti - Son Dakika

Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti.

Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti. Soyer, "Buradan tüm Türkiye'ye, CHP'nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'u Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Daha sonra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Soyer, "Türkiye'de ilk kez CHP'li bir belediye bu kadar ağır biçimde sorgulanarak cezalandırılıyor. Sorumluluğumuz sadece Urla ile sınırlı değil. Buradan tüm Türkiye'ye, CHP'nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi. Soyer, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi. Soyer, Oğuz'un çok üzgün olduğunu söyleyedi.

İZMİR BAROSU'NDAN DA AÇIKLAMA

Burak Oğuz'un tutuklu yargılanmasına yönelik bir açıklama da İzmir Barosu'ndan geldi. Barodan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı, 18 Aralık'ta Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla belediye başkanlarını haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden almış ve bu belediyelere kayyum atamıştır. Son atamalarla birlikte bugün Türkiye'de halk iradesi ile seçilen belediyelerden 32'sinde kayyumlar görev yapmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde istediğini elde edemeyen siyasi iktidar, belediyelere yaptığı kayyum atamalarıyla seçmen iradesini hiçe saymış ve kalıcılaşmış bir olağanüstü hal rejimini fiilen uygulamaya geçirmiştir. Son olarak İzmir Urla'da sergilenen tutum ile kayyum rejiminin tüm ülke sathında yaygınlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu yol çok tehlikeli bir yoldur. Herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen belediye başkanlarının yerine ise yine seçilmişler vekalet eder. Bu nedenle kayyum kararlarının demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. İktidarı söz konusu antidemokratik uygulamalarını bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz."


Tunç Soyer, Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
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