Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın" - Son Dakika
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Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın"

16.07.2022 17:26
Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde 900 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen Nae Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin vermesine tepki gösterdi. Soyer, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde 900 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen Nae Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin vermesine tepki gösterdi. Soyer, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiği ortaya çıkmıştı. ANKA Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soyer, şunları kaydetti:

"Kıymetli İzmirliler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine, Aliağa'da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın."

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tunç Soyer, Sao Paulo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: 'Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "Kararın İptali İçin Gereken Hukuki Mücadeleyi Sürdüreceğimizden Kimse Kuşku Duymasın" - Son Dakika
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