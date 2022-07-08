Tunç Soyer'den Bayramda Kitap Çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasına yaklaşık 30 bin kitap bağışlandığını duyurdu. Hassasiyetlerinden dolayı kampanyanın destekçilerine teşekkür eden Başkan Soyer, dayanışma duygusunun arttığı Kurban Bayramı'nda da kampanyaya destek çağrısı yaptı. Kampanya kapsamında 50 mahalleye kütüphane açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası 50 kütüphane hedefine yaklaşıyor. Bakan Tunç Soyer kampanya kapsamında yaklaşık 30 bin kitap bağışlandığını duyurdu.

Hassasiyetlerinden dolayı kampanyanın destekçilerine teşekkür eden Başkan Soyer, "Hemşehrilerimiz zaten dayanışma kampanyalarına gösterdikleri ilgiyle her daim yüzümüzü ağartıyorlar. İzmir dayanışma duygusunun çok güçlü olduğu bir şehir ve bu duygunun daha da arttığı Kurban Bayramı'nda da hemşehrilerimize bir kez daha sesleniyorum. Çocuklarımız sadece ete değil bilgiye de aç. Gelin kitap kampanyamıza destek olun, mahallelerimizdeki bilgi açlığını birlikte giderelim. Siz destek olun ki hedefimize daha çabuk ulaşalım. Siz destek olun ki her mahallenin bir kütüphanesi olsun. Siz destek olun ki aydınlık mahalle mahalle büyüsün" dedi.

Kampanya kapsamında bağışlanan kitapların tasnif işleminin ardından içeriklerine göre uygun bulunan kitaplarla en az 30 mahalleye kütüphane kurulabilecek.

Kampanya ile hedeflenen ise ilk etap 50 kütüphane kurmak. Şimdiye dek kampanya kapsamında Buca Göksu, Konak Lale, Karabağlar Salih Omurtak, Bornova Meriç, Bornova Atatürk, Konak Emir Sultan, Karabağlar Yurdoğlu, Karabağlar Kibar, Konak Kadifekale ve Çiğli Köyiçi mahallelerinde olmak üzere 10 kütüphane hizmete alındı. Kemalpaşa'nın Örnekköy mahallesinde kütüphane inşaatı tamamlandı, kitapların kısa süre içinde raflara yerleştirilmesi planlanıyor. Bayraklı Nafiz Gürman, Buca Menderes, Buca Laleli, Buca Yiğitler, Buca Kırklar, Karabağlar Devrim ve Çiğli Evka 6 olmak üzere ise 7 mahallede çalışmalar sürüyor.

Devam eden kampanyaya birinci el ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını kitap teslim noktalarına bırakması ya da kitap kumbaralarına atması isteniyor. Kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kampanya destek noktaları:

200 kitap bağışıyla kampanyanın ilk destekçisi Başkan Soyer İzmirlileri ve kurumları kampanyayı büyütmeye çağırarak ziyaretçilerinden de çiçek ve hediye yerine kitap getirmelerini istemişti. Başkan Soyer'in çağrısı karşılık bulmuş, aralarında öğrenciler, İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Héctor Castañeda, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Kent Konseyi yönetimi, İzmir Özel Türk Koleji erkek basketbol takımı sporcuları, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği üyelerinin de bulunduğu pek çok ziyaretçi kitap getirmişti. İzmirli akademisyen ve yazar Münci Kapani'nin ailesi ise 1993'te hayatını kaybeden yazarın 400 kitabı ile dayanışmaya katılmıştı.