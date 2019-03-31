Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer'den 'Çav Bella' ile Zafer Dansı

Tunç Soyer'den 'Çav Bella' ile Zafer Dansı

3 saat önce

İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, annesine sarılarak, mitinglerinde kullandığı 'Çav bella' adlı şarkı eşliğinde dans etti.

Tunç Soyer'den 'Çav Bella' ile Zafer Dansı, System.String[]
İZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, annesine sarılarak, mitinglerinde kullandığı 'Çav bella' adlı şarkı eşliğinde dans etti.

İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte seçim sonuçlarını izlediği ofisinde 'Çav bella' şarkısı eşliğinde dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik ederken Soyer de annesi Güneş Soyer ile kol kola girerek dans etti. Ayrıca Tunç Soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Bu anlar ise bazı partililerin cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Tunç Soyer, Güncel
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