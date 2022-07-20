Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: "Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz" - Son Dakika
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Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: "Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz"

20.07.2022 14:47
Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: "Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söküm için Aliağa'ya getirilmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Nae Sao Paulo ve önceki gün Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, gemiyi İzmir'de istemediklerini belirtirken, yangın bölgesinde de yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söküm için Aliağa'ya getirilmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Nae Sao Paulo ve önceki gün Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, gemiyi İzmir'de istemediklerini belirtirken, yangın bölgesinde de yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aliağa'da söküm izni verilen Sao Paulo gemisindeki asbest tehlikesine dikkat çekti. Soyer şu açıklamayı yaptı:

"Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek. Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz. Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur. Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa'daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu acilen değişmelidir. İzmir'imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz."

"YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYİZ"

Başkan Soyer önceki gün Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası araziye otel yapılacağı iddialarına da yanıt verdi. Soyer, "İzmir'de yanan orman arazilerinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, Sao Paulo, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: 'Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: "Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz" - Son Dakika
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