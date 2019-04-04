Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer'den En Çok Oy Aldığı Mahalleye Ziyaret

Tunç Soyer'den En Çok Oy Aldığı Mahalleye Ziyaret

26 dakika önce

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen, Mmillet İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı CHP'li Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı Kiraz ilçesine bağlı Dokuzlar Mahallesi'nin ardından yüzde 93 ile en yüksek oy aldığı Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen, Mmillet İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı CHP'li Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı Kiraz ilçesine bağlı Dokuzlar Mahallesi'nin ardından yüzde 93 ile en yüksek oy aldığı Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

İzmir'de, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların yüzde 58'ini alarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Tunç Soyer, önce en düşük oyu aldığı Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi sakinleriyle buluştu. Soyer, 1 gün sonra da yüzde 93'le en fazla oy aldığı Karşıyaka Bostanlı'daki sandık bölgesini ziyaret etti. Soyer, "En yüksek oy aldığımız 1201 numaralı sandığın bulunduğu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Burada kullanılan 288 geçerli oyun 268'i yani yüzde 93'ü büyük bir teveccüh gösterilerek bize verilmiş. Biz de bu güvene layık olmaya, gerekeni yapmaya çalışacağız. Asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" dedi.

Tunç Soyer'in ziyaretinde, seçmenlerin hazırlattığı CHP logolu pasta kesildi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Soyer, "Bu hikayenin öncüleri, emekçileri var. Bu sonucun elde edilmesinde en büyük pay, partinin kadın ve gençlik kollarına ait. Kadın kolları, gençlik kolları bu hikayenin kahramanlarıdır. Burada Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile çalışacak olmak içimi çok rahatlatıyor. Tanıdıkça hayran oluyorum. Türkiye değişecek, bunu görüyorum. Birlikte çok şey yapacağız. Bu umudu büyüteceğiz" diye konuştu. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:25 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Karşıyaka, Tunç Soyer, Güncel
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