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Tunç Soyer'den fidan dikimine davet var

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar günü Fidan Dikim Şenliğine davet etti.

Tunç Soyer'den fidan dikimine davet var, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar günü Fidan Dikim Şenliğine davet etti.


İzmir'de 18 Ağustos'ta çıkan yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan "Orman İzmir" kampanyasında fidan dikim günü yaklaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar saat 11.00'de Bornova Şeytan Deresinde birlikte fidan dikmeye davet etti.


Şenlik için Bornova ve Evka3 metro duraklarından 10.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz servis araçlarının kaldırılacağı, Bornova Metro İstasyonundan 314 numaralı hatla etkinlik alanına ulaşılabileceği belirtildi.


Fidan Dikim Şenliğinde; menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir'de azalan doğal ağaçların fidanları yeniden toprakla buluşacak. Fidan dikiminin yanı sıra ormanı, oklu kirpi ve Anadolu sincabı gibi birçok hayvanın yaşam alanı haline getirecek olan doğal orman restorasyonu da yapılacak. Dikim sahasında, katılımcıların dikilen fidanları tanıması için "Tohum ve Ağaç" bilgilendirme noktaları da yer alacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir Kampanyası kapsamında bir yıl içerisinde 3,5 milyon TL bağış toplamıştı. - İZMİR

Tunç Soyer, Aralık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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