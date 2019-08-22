Son Dakika Haberleri: Tunç Soyer'den orman yangınları sonrası İzmirlilere buluşma çağrısı
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Tunç Soyer'den orman yangınları sonrası İzmirlilere buluşma çağrısı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kontrol altına alınan orman yangınları sonrası 30 Ağustos için İzmirlilere yanan alanlarda buluşma çağrısı yaptı.

Tunç Soyer'den orman yangınları sonrası İzmirlilere buluşma çağrısı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kontrol altına alınan orman yangınları sonrası 30 Ağustos'ta İzmirlilere yanan alanlarda buluşma çağrısı yaptı.


Soyer İzmir Büyükşehir Meclisi'nin de olağanüstü toplanmak üzere davet edileceğini söylerken İzmirlileri "Ormanlarımızın yaralarını yangın yerinde saracağız" diyerek İzmir Buluşması'na davet etti.

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Tunç Soyer, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:30 
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