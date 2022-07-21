Tunç Soyer'den Sma'lı Çocuklar İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Tunç Soyer'den Sma'lı Çocuklar İçin Dayanışma Çağrısı

21.07.2022 20:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SMA hastası çocuklar için dayanışma çağrısı yaptı. SMA'lı çocuklara destek olmak isteyenleri, "bizizmir" uygulaması ve www.bizizmir.com adlı internet sitesi üzerinden yardım etmeye çağıran Soyer, "Hadi lütfen şimdi el ele verelim. Dayanışmanın sevginin gücüyle SMA'lı çocuklarımıza hayat verelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SMA hastası çocuklar için dayanışma çağrısı yaptı. SMA'lı çocuklara destek olmak isteyenleri, "bizizmir" uygulaması ve www.bizizmir.com adlı internet sitesi üzerinden yardım etmeye çağıran Soyer, "Hadi lütfen şimdi el ele verelim. Dayanışmanın sevginin gücüyle SMA'lı çocuklarımıza hayat verelim" dedi.

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şunları söyledi:

"SMA hastalığının pençesinde şifa bekleyen yüzlerce çocuğumuz var. İyileşmeleri için gereken tedavinin maliyeti çok çok yüksek ve ne yazık ki SGK tarafından karşılanmıyor. Elbette asıl talebimiz vicdanları yaralayan bu uygulamanın son bulmasıdır. Hiç kuşkunuz olmasın, zamanı gelince o da olacaktır. Ancak şimdi hepimize düşen görev bu çocuklarımıza el birliği ile destek olmaktır."

Soyer, destek olmak isteyenleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı, kentle ilgili pek çok bilgi ve duyurunun da yer aldığı "bizizmir" uygulaması ve www.bizizmir.com adresi üzerinden harekete geçmeye çağırırken, şöyle dedi:

"İzmir'de resmi kurumlardan izin alarak yardım kampanyası açan aileler ile destek olmak isteyenleri bizizmir uygulaması üzerinde buluşturuyoruz. bizizmir.com sitemize girip umut ol, hayat ol sayfamızda bu çocuklarımız için açılan banka hesap bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde dayanışmayı daha da büyütmek için projelerimizi açıklayacağım. Hadi lütfen şimdi el ele verelim. Dayanışmanın sevginin gücüyle SMA'lı çocuklarımıza hayat verelim."

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Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den Sma'lı Çocuklar İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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