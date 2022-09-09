TUNÇ SOYER: 'EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜMEK'

İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (2)

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda '100'üncü Yıl Kutlama Töreni' düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyeti'mizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle İzmir, umudun yüzüdür. Kurtuluşun 100'üncü yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe'den İzmir'e uzanan dört yüz kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü'müzdü. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak bizi onurlandırdığı Zafer Yürüyüşü, 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz törenle son buldu. 100'üncü yıl etkinliklerimiz arasında İzmir Türküleri Albüm Projesi, 100'üncü yıl kütüphanesi, 100'üncü yıl anı evi, 100'üncü yıl belgeseli ve 100'üncü yıl İzmir yarı maratonu gibi birçok kilometre taşı yer alıyor. Asıl büyük coşkumuzu ise bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda yaşayacağız. Türkiye'nin gördüğü en büyük sahne gösterisinin ardından İzmir, unutulmaz bir Tarkan konserine şahitlik edecek" dedi.

DANS GÖSTERİLERİ İLGİYLE İZLENDİ

Soyer konuşmasını şöyle sürdürdü: "9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta Büyük Önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras, bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek, boynumuzun borcu. Tam da bu süreçte 100 yıl önce atalarımızın canıyla, kanıyla ödediği bedelleri; kadını, genci, yaşlısı demeden topyekün yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku, işte bunun kanıtı. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum."

Soyer'in konuşmasının ardından meydanda dans ve ritim topluluğu gösterisi, vals ve tango gösterileri ile İzmir Büyükşehir Bandosu gösterisi sergilendi. Alanı dolduran vatandaşlar, gösterileri büyük bir ilgiyle takip etti.