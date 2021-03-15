Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim - Son Dakika

Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim

15.03.2021 15:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Enver Aysever'in belediyeden 18 günlük kurs için 238 bin lira kazanacağı haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Aysever'e ödenecek ücretin 90 bin TL olacağını belirten Soyer, ihalenin iptal edilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük kurs için gazeteci Enver Aysever'e 238 bin lira ödeyeceği haberleri gündeme oturdu. Tartışma konusu olan gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu. Aysever'e ödenecek ücretin 238 bin lira değil, 90 bin lira olduğunu söyleyen Soyer, ihalenin iptali için talimat verdiğini açıkladı.

"İPTAL EDİLMESİ TALİMATINI VERDİM"

Sosyal medyadan belediyenin açıklamasını paylaşan Soyer, " Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.

Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısmı hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEME 90 BİN TL'DİR"

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.

Eğitim programının kapsamı:

Yazarlık atölyesi temelinde yapılacak eğitimlerde, okur ve yazar arasındaki görünmez iletişimin gücü hakkında münazara, her katılımcının ilgi duyduğu edebiyat türüne göre analiz ve yönlendirilmelerin yapılması ve bu kapsamda bireysel alıştırma ödevlerinin verilmesi, Türk Edebiyatı dışında, dünya klasikleri yazarları ve eserlerinden örneklemeler ve münazara atölyeleri, 'Kitap mı okuyucuyu seçer, yoksa okuyucu mu kitabi seçer' münazarası, deneme, anı, 'biyografi yazıları gerçek mi, gerçek dışı mıdır' münazarası yapılmaktadır. Ayrıca yazarlıkta kurgunun nasıl olması gerektiği konusunda eğitimler ve hayal gücünü kullanma becerileri ye benzeri atölyeler düzenlenmektedir."

Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim

Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enver Aysever, Tunç Soyer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı
Birlikte yaşadığı kadının 88 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis Birlikte yaşadığı kadının 88 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis         
16:00
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 16:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei