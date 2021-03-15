Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük kurs için gazeteci Enver Aysever'e 238 bin lira ödeyeceği haberleri gündeme oturdu. Tartışma konusu olan gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu. Aysever'e ödenecek ücretin 238 bin lira değil, 90 bin lira olduğunu söyleyen Soyer, ihalenin iptali için talimat verdiğini açıkladı.

"İPTAL EDİLMESİ TALİMATINI VERDİM"

Sosyal medyadan belediyenin açıklamasını paylaşan Soyer, " Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısmı hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEME 90 BİN TL'DİR"

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.

Eğitim programının kapsamı:

Yazarlık atölyesi temelinde yapılacak eğitimlerde, okur ve yazar arasındaki görünmez iletişimin gücü hakkında münazara, her katılımcının ilgi duyduğu edebiyat türüne göre analiz ve yönlendirilmelerin yapılması ve bu kapsamda bireysel alıştırma ödevlerinin verilmesi, Türk Edebiyatı dışında, dünya klasikleri yazarları ve eserlerinden örneklemeler ve münazara atölyeleri, 'Kitap mı okuyucuyu seçer, yoksa okuyucu mu kitabi seçer' münazarası, deneme, anı, 'biyografi yazıları gerçek mi, gerçek dışı mıdır' münazarası yapılmaktadır. Ayrıca yazarlıkta kurgunun nasıl olması gerektiği konusunda eğitimler ve hayal gücünü kullanma becerileri ye benzeri atölyeler düzenlenmektedir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler