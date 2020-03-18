Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu - Son Dakika

Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu

1 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu.

Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs  ile mücadele kapsamında, esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu. Sosyal medyadaki hesabından paylaşım yapan Soyer, şu ifadelere yer verdi:   "Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli."


Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:38 Kaynak: DHA
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