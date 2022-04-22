Tunç Soyer: "Genel Başkanımız On Milyonların Sesi Oldu" - Son Dakika
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Tunç Soyer: "Genel Başkanımız On Milyonların Sesi Oldu"

22.04.2022 18:18
Tunç Soyer: "Genel Başkanımız On Milyonların Sesi Oldu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemiz; enerji ve gıdada hiç olmadığı kadar dışa bağımlı hale geldi ve yoksulluk, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na on milyonların sesi olduğu için teşekkür ederim."

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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