Üye Girişi
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok - Son Dakika

Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok

11.11.2021 10:58
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis toplantısında Harmandalı'ndaki heyelan sonrası açıklanan ön bilimsel raporlara dayanarak "İzmirliler, rahat edebilirler.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis toplantısında Harmandalı'ndaki heyelan sonrası açıklanan ön bilimsel raporlara dayanarak "İzmirliler, rahat edebilirler. Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Harmandalı'ndaki heyelan ile ilgili sunum yaptı. Bölgede çalışmaların ve projelerin akademisyenlerle devam ettiğini belirten Devran, "Alınması gereken önlemler konusunda hızla harekete geçtik. Yaptığımız ihale sonrası etüt çalışmalarına başlandı. Akademik görüşler eşliğinde alanın izlenmesine devam edilmektedir. Kayma mekanizmasının belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi ve alınacak önlemlerle ilgili çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde eyleme geçtik. Alandaki yüzeysel suların ve kaynak sularının toplanması için drenaj hattı döşeme çalışmalarımız sürüyor. Daha sonra yayımlanacak raporda alınması gereken ilave önlemler tarafımıza sunulacaktır. Çevre ve halk sağlığını etkileyecek her konu titizlikle takip ediliyor" diye konuştu.

'SON DERECE TİTİZ VE BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi: "İzmirliler rahat edebilirler. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil. Bu; Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarından aldığımız ön bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Ama nihai rapor sanıyorum 1 ay sonra çıkmış olacak. Bu rapor doğrultusunda bir yerlerde fore kazık çakılması gerekebilir. Bir yerlerde kamulaştırma yapmak, bina boşaltmak gerekebilir ama şu anda böyle bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Emin ellerdeyiz. Son derece titiz ve bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Heyelan bölgesinde İnklinometre kuyularıyla anında tespitler yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar, heyelan bölgesinde doğabilecek herhangi bir büyük felaket olup olmayacağı konusunda da bizi bilgilendiriyor. Bir yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü olarak diğer yandan hocalarımızın bize çizdiği rotada el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Final raporu doğrultusunda da ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mecliste ayrıca Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı öncesinde meclis üyeleri 10 Kasım nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok

Toprak Kayması, metan gazı, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu 10:43 Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu
10:23 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi 10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi 08:43 Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi

Son Dakika Haberleri
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
10:55 Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar!
10:53 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:26 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi         
11:02
Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar! Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar!         
10:55
Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı         
10:50
Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı         
10:27
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi         
08:20
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 11:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement