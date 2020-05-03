Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi - Son Dakika

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi

37 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ın "Dünya İzmirliler Günü" olarak kutlanacağı açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, partisinin İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tepki gösterdi. Kaya "İzmir'in tek günü vardır, o da 9 Eylül'dür" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana herkesin belediye başkanı olmaktan uzak şekilde bölücülüğü, ayrımcılığı ve kamplaştırmayı esas aldığını belirtti.

"İZMİR'İN GÜNÜ 9 EYLÜL'DÜR"

Soyer'in İzmir'in doğum günü olan 9 Eylül'e alternatif üretmeye kalktığını bildiren Kaya, "Güzel İzmir'imizde farklı görüş ve düşüncelerden herkesin İzmirlilik ruhu ve kıvancıyla kutladığı 9 Eylül tarihi, bir milletin yeniden doğuşunu ilan ettiği tarihtir. İzmir'in tek günü vardır, o da 9 Eylül'dür. İzmirlilerin ortak duygu birlikteliğini hiç kimse bölemez. 9 Eylül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Hasan Tahsin'i, Yüzbaşı Şerafettin'i, bu toprakları Kuvayımilliye ruhuyla bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran, saygı ve rahmetle andığımız gündür. İzmir'in günü 9 Eylül'dür." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM DEĞİLKEN NEDEN BÖYLE BİR ARAYIŞA GİRDİKLERİNİ ANLAMAK ZOR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de yaptığı açıklamada, İzmir'in dinamiklerinden görüş alınmadan, sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkına sorulmadan alınan bu karanın tek dayanağının kentin plaka kodu olduğuna dikkati çekti.

Soyer'in "içi boş ve yersiz bir meşgalede bulunduğunu" ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:"En önemlisi de haksız yere bize yönelttikleri 'tek adam' eleştirileri ile çelişkiye düşmüştür. Demokrasiyi, dayanışma kültürünü sindirmiş, tarih yazmış bir şehre bunu dayatmak hak değildir. İzmir'in bir günü vardır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Belkahve'den bu şehre gururla baktığı zafer günüdür. İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül tarihidir. Gündem ve ihtiyaç değilken neden böyle bir arayışa girdiklerini anlamak zor."

"BİR ŞEHRİ ANLAMLI HALE GETİREN TARİHİDİR"

MHP İzmir İl Başkanı Şahin de yaptığı açıklamada, "Tunç Soyer, bir şehri anlamlı hale getiren plakası değil, şanlı tarihidir. 9 Eylül İzmir'in ve İzmirlinin en müstesna günüdür. İzmir'in değerleri ile oynama, oynatmayız. 3 Mayıs, Atatürk'ün Türk milliyetçiliği umdeleri üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin faşist tek parti cuntası tarafından sanık sandalyesine oturtulma günüdür." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin plaka kodu olan 35'den yola çıkarak 3 Mayıs'ın gelecek yıldan itibaren "Dünya İzmirliler Günü" olarak kutlanacağını açıklamıştı.

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti

Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 10:58 Kaynak: AA


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