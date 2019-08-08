Tunç Soyer İZBETON ve İZELMAN işçileriyle bayramlaştı

İZBETON Genel Müdürlüğü'nün Belkahve Tesisleri'ndeki bayramlaşma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilerle birlikte bayram yemeği yedi. Soyer'e Genel Sekreter Buğra Gökçe ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da eşlik etti. Tüm çalışanları ailenin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Başkan Soyer, şunları dile getirdi: " Türkiye'nin bizden bir umudu var. Biz sadece İzmir'den ibaret değiliz. Bizi seçen millet aslında Türkiye'ye dair bir umudu yükledi sırtımıza. Bütün arkadaşlarımın omzunda aynı yük var. Çünkü Türkiye'de siyaset y eniden yapılanacak. Bizim bir öncülük gücümüz var. Başka kentlerin mazereti olabilir ama bizim başarılı olmaktan başka çaremiz yok".

"Başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu İzmir'den göstereceğiz" diyen Başkan Soyer, "Yaptığınız iş ya bu umudu büyütür ya söndürür. İşimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Yolu, asfaltı en iyi şekilde üretmek zorundayız. Eminim ki yepyeni Türkiye'yi beraber kuracağız. Bu gururu ve keyfi birlikte yaşayacağız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle güler yüzle iyi bir bayram geçirin. Bayramdan sonra canla, başla, aşkla çalışmaya devam" şeklinde konuştu.

İKİNCİ DURAK İZELMAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN Genel Müdürlük binasındaki bayramlaşma törenine de katıldı. Burada da büyük coşkuyla karşılanan Başkan Soyer, tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen de törene katılanlar arasındaydı.