Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı

Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı Tunç Soyer: "Canla, başla ve aşkla Aziz Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum" "İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen örnek alınan bir kent olacak" İZMİR- 31...

Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı

Tunç Soyer: "Canla, başla ve aşkla Aziz Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum"

"İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen örnek alınan bir kent olacak" İZMİR- 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 58,10 oranında oy alan Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer mazbatasının aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek 15 yıldır görev yapan Aziz Kocoağlu'ndan koltuğu devraldı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim törenine başkanların eşleri Neptün Soyer ve Türkegül Kocaoğlu da yer aldı.

"İşim hem zor hem de çok kolay"

Başkan Kocaoğlu'nun veda konuşmasının ardından Tunç Soyer söz aldı. Hem kolay hem zor bir görevi olacağına işaret eden Soyer, "Bir açıdan bakarsanız işim çok kolay bir açıdan ise işim çok zor. Kolay yanı; şu 15 yıl boyunca büyük bir başarıyla, örnek kimliğiyle çok başarılı işlere imza atan bir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun arkasında bu işi devralacak olmam. Onun belediyede bıraktığı hafızanın verilerinin olması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında kimseye nasip olmayacak bir avans büyük bir avantajla göreve başlıyorum. Onun yükselttiği bayrağı aşağı indirmemek var ve bunun gereğini yapmak kolay değil. İkincisi Türkiye'de bir değişim başladı bu değişimin öncü kenti olmayı başarmak zorundayız. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren yeni bir geleceğe uyandı. Asla bitmeyecek, değişmeyecek dediğimiz iktidar, 1 Nisan itibariyle değişmeye başlıyor, Türkiye değişmeye başlıyor. Türkiye'de yerelde başka bir şey gelişmeye başladı. Türkiye yerelden başlayarak aşağıdan yukarıya doğru değişecek. Bu değişimin öncü kentlerinden biri İzmir olacak. Bu büyük sorumluluk ve gurur aslında ama zorlukları bilerek yola devam etmemiz gerekiyor" ifadelerin kullandı.

"Aziz Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum"

Mustafa kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken ki sözlerine atıfta bulunan Soyer, halk eğemenliğinin demokrasinin önemine değindi. Soyer, "Bize düşen demokrasiye sahip çıkmak ve bununla kalkınmanın mümkün olduğunu Tüm Türkiye'ye göstermek olacak. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün soylu hatırasına sahip çıkarak onu yeni yüzyıla taşımanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında o koltukta oturuyor olmanın gururunu yaşıyor olacağız. 150 yıllık bir belediye, 35. belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu şehri gerçekten koruyarak, geliştirmeye gayret edeceğiz. Öncelikli hedefimiz şehri korumak sahip çıkmak olacak. Ondan soran refahını artırmak olacak. Canla başla ve aşkla çalışacağız. Bunu tarımsal kalkınmanın başkenti olarak, sanayinin, turizmin başkenti olarak yapacağız. İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen örnek alınan bir kent olacak. Bu umutla ve inançla canla, başla, aşkla Aziz başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğime söz veriyorum. Bu güvene layık olmak, kimsenin başını önüne eğdirmemek, İzmir'de yaşayan herkesin bu kentle gurur duymasını sağlamak için canla, başla ve aşkla çalışacağız" dedi.

Tunç Soyer, belediyedeki programın ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer ve İYİ Parti başkanları ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, kısa bir konuşma yaptı.

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