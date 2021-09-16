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Tunç Soyer: "İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek" - Son Dakika

Tunç Soyer: "İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek"

16.09.2021 12:28

- Tunç Soyer: "İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacak Altay ile Göztepe'nin kulüp başkanları ve yöneticileriyle derbi öncesinde buluştu.

- Tunç Soyer: " İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek"

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacak Altay ile Göztepe'nin kulüp başkanları ve yöneticileriyle derbi öncesinde buluştu. Başkan Soyer, "İzmir yine bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek. İki takım yeşil sahalarda iyilik üzerinden nasıl bir rekabet olur onu gösterecekler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşılaşacak Altay ile Göztepe'nin başkanları ve yöneticileriyle derbi müsabakası öncesinde dostluk yemeğinde buluştu. Başkan Soyer ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısından yetişen, Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi bir zafer elde ederek cimnastik branşında paralel bar kategorisinde bronz madalyayı ilk kez Türkiye'ye getiren Göztepe'nin milli sporcusu Ferhat Arıcan ile de bir araya geldi. Başkan Soyer, 17 Eylül Cuma Günü saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesinde, "İzmir yine centilmenlik dersi verecek" derken Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, iki takımın ana sponsoru olan Folkart'ın yönetim kurulu başkanı Mesut Sancak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ile birlikte pasta kesti. Kulüp başkanları Sepil ve Ekmekçioğlu ile birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajları veren Başkan Soyer, iki başkan tarafından da maçı izlemek amacıyla stada davet edildi.

"İzmir centilmenlik dersi verecek"

Tarihi derbi maçı öncesinde duygu ve düşüncelerini aktaran Başkanı Soyer, "İzmir Türkiye'nin futboldaki ilklerine ev sahipliği yapmış bir şehir. Türkiye'nin ilk futbol kulübü bu kentte kurulmuş, ilk futbol maçı İzmir'de yaşanmış. Şimdi 100 yıllık bir rekabetin 18 yıl sonra ilk kez yine yeşil sahalarda buluştuğunu göreceğiz ama ben inanıyorum İzmir yine bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek. Bu iki takım yeşil sahalarda centilmenlik nasıl olur, iyilik üzerinden nasıl bir rekabet olur onu gösterecekler. Ben inanıyorum ki kardeşliğin, dostluğun en güzel örneklerinin sergileneceği bir rekabet olacak" diye konuştu.

"Bizim Ferhat'ımız da dağları deldi"

İzmir sporunun son dönemlerde yükselişe geçmesini değerlendiren Başkan Soyer, "İzmir sporda daha da çok yükselecek. Bir tane Ferhat'ımız var. Ferhat nasıl dağları deldiyse bizim Ferhat'ımız da dağları deldi ve Türkiye'ye cimnastikte ilk kez olimpiyat madalyası getirdi. İftihar ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sporcu kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

Programda başkanların yanı sıra Göztepe'den başkan vekili Talat Papatya, genel müdür Doğan Mutlu, ticari direktör Sinan Öznur, kulüp ve taraftar ilişkileri sorumlusu Fatih İncekara, yönetim kurulu üyesi İsmail Tur, Altay'dan divan kurulu başkanı Sabri Sevenoğlu, başkan vekilleri Cem Torunoğlu, Levent Doğanoğlu, başkan yardımcısı Gökhan Kışla, yönetim kurulu üyeleri Barış Ekmekçioğlu, Kerem Sancak, Fırat Sancak, genel sekreter Çağatay Akar, İZVAK Başkanı Ali Erten, başkan yardımcıları Fatih Tanfer, Ercan Korknaz, yönetim kurulu üyeleri Hakan Düzdemir, Engin Kurt, İZVAK Danışma Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Folkart'tan kurumsal iletişim direktörü Ünal Ersözlü, İzmir Büyükşehir Belediyesinden genel sekreter yardımcısı Ertuğrul Tugay, gençlik spor dairesi başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman yer aldı.

Tunç Soyer: İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek
Tunç Soyer: İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek
Tunç Soyer: İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek
Tunç Soyer: İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

Tunç Soyer, Türkiye, Derbi, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tunç Soyer: 'İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tunç Soyer: "İzmir, derbide bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek" - Son Dakika
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