Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin "Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler" Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi - Son Dakika
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Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin "Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler" Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi

29.04.2022 16:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği'nin (AB) İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ni destekleme kararına ilişkin, "İzmir'imiz, AB'nin "Karbon nötr ve Akıllı Şehirler" misyonunu yerine getirmek üzere 100 öncü şehirden biri seçildi. Ülkemizde bu dönüştürücü rolü İstanbul'la birlikte üstlenerek tüm Dünya şehirlerine ilham kaynağı olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği'nin (AB) İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ni destekleme kararına ilişkin, "İzmir'imiz, AB'nin "Karbon nötr ve Akıllı Şehirler" misyonunu yerine getirmek üzere 100 öncü şehirden biri seçildi. Ülkemizde bu dönüştürücü rolü İstanbul'la birlikte üstlenerek tüm Dünya şehirlerine ilham kaynağı olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, AB'nin 2030 yılına kadar 100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu kapsamında İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin seçilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun paylaşımını alıntılayan Soyer şöyle dedi:

"Avrupa'dan İzmir'e bir güzel haber daha. İzmir'imiz, AB'nin "Karbon nötr ve Akıllı Şehirler" misyonunu yerine getirmek üzere 100 öncü şehirden biri seçildi. Ülkemizde bu dönüştürücü rolü İstanbul'la birlikte üstlenerek tüm Dünya şehirlerine ilham kaynağı olacağız."

Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi
Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi
Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi
Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi

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Avrupa Birliği, Karbon, İzmir, Nötr, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin 'Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler' Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunç Soyer: İzmir'imiz, AB'nin "Karbon Nötr ve Akıllı Şehirler" Misyonunu Yerine Getirmek Üzere 100 Öncü Şehirden Biri Seçildi - Son Dakika
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