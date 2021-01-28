Tunç Soyer, İzmir'in turist hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist - Son Dakika

Tunç Soyer, İzmir'in turist hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist

28.01.2021 12:29
Tunç Soyer, İzmir'in turist hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent turizminin geliştirilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. Başkan Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (BASİFED) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında İzmir'in pandemi öncesi yılda en fazla 1 buçuk milyon civarında turist ağırladığını, 3 yıl içerisinde bunu 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent turizminin geliştirilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. Başkan Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (BASİFED) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında İzmir'in pandemi öncesi yılda en fazla 1 buçuk milyon civarında turist ağırladığını, 3 yıl içerisinde bunu 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BASİFED'in genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında konuştu. Çevrimiçi toplantıya Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, BASİFED üyesi Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç ve Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli katıldı. Hedeflerinin turizm anlamında çok daha ileri gitmiş bir şehir ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: "İzmir'in pandemi öncesinde toplam turist potansiyeli yılda 1 buçuk milyon civarındaydı. Ulaştığı en yüksek rakam bu. Biz önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunu 4 milyona çıkaracak bir yol haritası izlemeye başlıyoruz. Turizm stratejik planımızın ortaya konmasıyla bu hedef doğrultusunda her gün neler yapacağımız da ortaya çıkacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 4 milyon turist hedefine gidecek bir yol haritası izleyeceğiz. İzmir'in topyekün aynı hedefe yönelmesi meselesi önemli. O nedenle güçlü bir tanıtım kampanyası ile başlayacağız. Turizm stratejik planımızı İzmirlilerle paylaşarak katılımlarını ve desteklerini isteyeceğiz. İzmirliyi sürece dahil edeceğiz."

"O günlere hazırlık yapıyoruz"

Barselona ile İzmir karşılaştırıldığında kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin çok daha fazla olduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in turizm alanında daha da gelişmesi için başlattığımız turizm strateji belgesi çalışması hemen hemen bitti. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde paylaşacağız. Çünkü aşı ile birlikte hayat normalleşecek. Eski normal olmayacak ama sonunda ticari, sosyal, ekonomik hayat canlanacak. Biz o günlere hazırlık yapıyoruz. O günlerden itibaren de İzmir'in turizmini canlandıracak birçok şey yapacağız" dedi.

800 bin binanın deprem güvenlik karnesi olacak

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları da soruldu. Başkan Soyer, deprem konusunda yapılacak çalışmalar için İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesinde 200 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını hatırlattı. 200 milyon TL ile öncelikli olarak İzmir'deki yapı stokunun envanterini çıkarmak istediklerini söyleyen Tunç Soyer, "İzmir'de yaklaşık 800 bin bina var. Biz nihai hedef olarak tamamının deprem güvenlik karnesini çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir'de yaşayan herkesin oturduğu bina, yaşadığı şehirle ilgili güven duygusunu netleştirmek istiyoruz. Deprem nedeniyle insanların kaygı yaşamasını istemiyoruz. O nedenle 160 civarında ekip kuruldu. Gelecek günlerde bu çalışmayı başlatacağız. Yapı kontrol laboratuvarını da kurma hazırlığı içerisindeyiz. Hedefimiz Bayraklı bölgesinden başlayarak tüm İzmir'in yapı stokunun envanterini çıkarmak" diye konuştu.

"Hak kayıplarının önüne geçmek için çalışıyoruz"

Çalışmalar başladığında riskli binalar tespit edildikten sonra izlenecek yol haritasını da paylaşan Soyer, kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm olarak yapılabilmesini mümkün hale getirmek istediklerini belirtti. Soyer ayrıca bu süreçte vatandaşın kentsel dönüşüm nedeniyle büyük mağduriyet yaşamayacağı bir finansman modelini geliştirmek istediklerini de açıkladı. Yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte binaların yıkımdan önceki haliyle inşa edilmesini mümkün kılmak istediklerini belirten Soyer, şöyle konuştu: "Çünkü şu anda binayı yıktığınız takdirde, yerine yeni bina yapmaya kalktığınız zaman mevcut imar mevzuatına göre en az yüzde 30 civarında imalat kaybınız oluyor. Bu da bölgede veya riskli binalarda yaşayanlar için çok ciddi bir hak kaybı anlamına geliyor. Bütün bunların önüne geçmek için çalışmalarımız sürüyor." Soyer, yapı stoku envanterinin çıkarılmasıyla birlikte ağır hasarlı, orta hasarlı veya riskli binaların belirleneceğini ve riskli olduğu ortaya çıkan binalarla ilgili hem yasal hem de finansal bir çözümü vatandaşın önüne koyacaklarını belirtti.

"Esnaflarımızla rekabet etme niyetinde değiliz"

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım politikasına ilişkin bilgi de verdi. Büyükşehir'in tarımı desteklemek için belirlediği hedeflerdeki amacının zor günler yaşayan üreticiye can suyu sağlamak olduğunu anlatan Soyer, "Biz Büyükşehir olarak tarımsal üretim alanında hiç bir sanayicimizle, hiç bir esnafımızla rekabet etme niyetinde değiliz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir yanlışa da düşmeyiz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız; üreticilere can suyu verecek, nefes almasını sağlayacak, adım atmasına imkan verecek olanakları sağlamak. Sanayici hemşehrilerimizle birlikte çalışmak için de her türlü öneriye açığız. Biz bunları tek başımıza yapalım gibi bir derdimiz de yok. Rekabet içerisine girmek gibi bir niyetimiz yok. Tam tersine bunu son derece yanlış buluruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının sonunda kentte yaşayan herkesin İzmir'i daha çok büyütmek ve önünü açmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Soyer, "Bugüne kadar ne kaybettiysek ayrıştığımız için kaybettik. Şimdi birleşmemiz lazım. Bizi ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren nedenler var" dedi. (İHA)

Tunç Soyer, İzmir'in turist hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist

Batı Anadolu, Tunç Soyer, turist, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Tunç Soyer, İzmir'in turist hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist - Son Dakika Magazin


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