Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi - Son Dakika

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

6 saat önce

Korona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi elleriyle atalık tohumlarını serptiği Menemen'deki karakılçık cinsi buğday tarlasından çiftçilere, "Siz yeter ki üretmeye devam edin" diye seslendi.

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi, System.String[]

Korona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi elleriyle atalık tohumlarını serptiği Menemen'deki karakılçık cinsi buğday tarlasından çiftçilere, "Siz yeter ki üretmeye devam edin" diye seslendi. Tunç Soyer, "Bugünlerde beyaz önlüklü sağlık çalışanlarımızla, ayağı çamurlu çiftçilerimizin kıymetini herkes daha iyi anladı" dedi.


Karakılçık buğday tohumunun yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen'de kendi elleriyle tohumları serpti. Başkan Tunç Soyer, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında üretimin önemine dikkat çekerek, salgın günlerinde en çok ihtiyaç duyulan ürünün buğday olduğunu ve karakılçık buğdayından yapılmış una talebin arttığını söyledi.


Tarladan çiftçilere seslenen Soyer, "Siz yeter ki üretmeye devam edin" dedi. Soyer şöyle konuştu:


"Bu kriz bir şekilde geçecek; ama kriz bittikten sonra taş mı yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Eğer üretici üretmezse, eğer bu üretim devam etmezse, çok karanlık günler bekliyor bizi. Bugünlerde beyaz önlüklü sağlık çalışanlarımızla; ayağı çamurlu, elleri nasırlı çiftçilerimizin kıymetini herkes daha iyi anladı. O nedenle siz yeter ki üretmeye devam edin. Biz de size maksimum desteği vermeye devam edeceğiz."


Buğday üreticilerine destek sağlayan atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi kapsamında bu yıl Menemen'de 300, Tire'de 100 ve Ödemiş'te 100 dönümlük arazilerde karakılçık buğdayı yetiştiriliyor. Hasadın ardından karakılçık buğdayının üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacağı, kalanından un, daha sonra da ekmek elde edileceği ve halka ulaştırılacağı ifade edildi. Seferihisar'da ise sekiz yıldır 300 dönümlük alanda bu cins buğdayın üretildiği aktarıldı.


Karakılçık İzmir'in ovalarına döndü


Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Seferihisar'dan başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor.


Menemen'de 300 dönümlük araziye geçen kasım ayında ilk atalık tohumları Tunç Soyer serpmişti. O törende Soyer, "Topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan, yaşamımızı kirleten ithal tohumların yerini, yeniden Anadolu'nun yerli tohumu almaya başlıyor. Bir atalık tohum, karakılçık buğdayı, bir kere daha şehrimizi ve ülkemizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlıyor" diye konuşmuştu.


Karakılçık buğdayın öyküsü


Seferihisar Belediyesi, 2011 yılında yerli tohumların yaygınlaşması için Tohum Takas Şenliği düzenlemeye karar verdi. Belediye çalışanları köy köy dolaşıp satışı yasaklanan yerli tohumları araştırdı. Gödence Mahallesi'nde yaşlı bir çiftçide çok az miktarda "Topan karakılçık" buğdayı bulundu. Can Yücel'in vasiyetinden yola çıkılarak Seferihisar'da "Can Yücel Tohum Merkezi" kuruldu. Bu merkezde karakılçık buğdayının çoğaltılması için yaklaşık dört yıl uğraşıldı. 2016 yılında sonuç alındı ve yüz yıl önceki tekniklerle ekmek üretildi. Bu ekmek hem belediyenin marketlerinde hem de kadın kooperatifinin internet sitesinde çok aranan bir çeşit haline geldi. Belediye de tohumu çiftçilere ücretsiz dağıtıp, karakılçık buğdayına hükümetin açıklayacağı taban fiyatın iki katına alım garantisi verdi. Bir köylünün deposundan çıkan bir avuç genetiği değiştirilmemiş ata tohumu buğday bu sayede ticari bir değer haline geldi. - İZMİR

Tunç Soyer, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:44 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti         
23:46
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yaptığı için tutuklanan ve serbest kalan adam, ölü bulundu Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yaptığı için tutuklanan ve serbest kalan adam, ölü bulundu         
23:40
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz         
23:19
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi         
22:59
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi         
22:57
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti         
22:43
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:08
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu         
22:08
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı         
21:57
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi         
21:45
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir         
21:39
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu         
21:30
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu         
21:00
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 00:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]